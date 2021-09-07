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Antika Festivali’ne yoğun ilgi devam ediyor

Metrogarden AVM’de 3 Eylül’de başlayan Antika Festivali ve açık artırma etkinliği AVM ziyaretçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.  12 Eylül tarihine kadar devam edecek etkinlik AVM’nin zemin katında gerçekleşiyor. Festival kapsamında, çok sayıda antika mobilya ve aksesuarların, elektronik müzik aletleri, bronz heykeller, retro ürünlerle birlikte bazı Osmanlı eserlerinin de tanıtımına yer veriliyor. 12.00 – 22.00 saatleri arasında Metrogarden AVM ziyaretçilerinin katılımına açık olan festival kapsamında 11 Eylül saat 19.00’da salon müzayede, 12 Eylül saat 20.00’de antikcenter instagram adresinden canlı müzayede gerçekleşecek.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2021 Salı 11:35
Antika Festivali’ne yoğun ilgi devam ediyor
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Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM hem ürün çeşitliliği hem de ulaşım kolaylığıyla alışverişin merkezi konumunda olmayı sürdürüyor. 3 Eylül’de başlayan ve 12 Eylül tarihine kadar devam edecek Antika Festivali ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Etkinlik 12.00 – 22.00 saatleri arasında, AVM’nin zemin katında gerçekleşiyor.

Metrogarden AVM, birbirinden renkli retro ürünlerden bronz heykellere, elektronik cihazlardan mobilyalara ve bazı özel Osmanlı eserlerine kadar ziyaretçilerini geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor. Festival günleri kapsamında, 11 Eylül saat 19.00’da salon müzayede, 12 Eylül saat 20.00’de antikcenter instagram hesabından canlı müzayedeye de yer verilecek.

Bir zamanlar müzik zevkinin nabzını tutan Jukebox’un hikayesi…
 Altın çağlarında jetonla çalışan fonograf olarak bilinen, 1930’lardan 1960’ların sonuna kadar Jukebox pazarında eş zamanlı olarak doğan rekabet, hem gelişen müzik endüstrisi -özellikle kayıt- hem de halk arasında hızla artan müzik talebi nedeni ile oldukça hızlı bir şekilde yükseldi. Zamanında elektro-mekaniğinin sınırlarını zorlayan en son teknolojisiyle hi-fi nin başlangıcı oldu. Teknolojik ilerlemeler dahilinde ve güçlü talepten kaynaklanan rekabet sayesinde Jukebox, piyasadaki üreticiler için güvenli bir bahis alanı oldu. Jukebox müzik kutusu ve daha nice esere ait hikayeler geçmişten günümüze kadar gelerek Metrogarden AVM’de de misafirleriyle tanışmayı bekliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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