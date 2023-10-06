Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi’nin açılışı Azerbaycan’da gerçekleştirildi

Hat Eserleri Sergisi Azerbaycan’da büyük ilgi görüyor

İslam medeniyetinin zengin kültürel birikimine sahip olan hat sanatı, geçmişten günümüze geleneksel sanatlarımız arasındaki özel yerini koruyor. Albayrak Grubu, her yıl farklı bir tema etrafında hat eserlerini bir araya getirerek genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturmaya devam ediyor. Bu yılın sergi rotası Türkiye’nin farklı şehirlerinden sonra, ortak kültür ve medeniyetimizi paylaştığımız İslam coğrafyaları olarak belirlendi ve serginin yurt dışında Özbekistan’dan sonraki ikinci durağı Azerbaycan oldu. Milli İncesanat Müzesinde gerçekleşen açılışa, Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, çok sayıda protokol, basın mensubu ve sanatsever katıldı. Sergi, 15 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Azerbaycan Büyükelçisi Bağcı: “Bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır”

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki gönül bağının kültür sanat faaliyetleri ile desteklenmesinin önemini vurgulayan Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı açılış konuşmasında; "Albayrak Grubumuza kültür diplomasimize verdiği katkılar nedeniyle öncelikle teşekkür ederim. Albayrak Grubu'nun sadece medya, inşaat ve diğer sektörler de değil kültürel anlamda da varlık göstermesi bizim açımızdan değerli ve anlamlı. Bugün Türk İslam Sanatlarının örneklerini, hat sanatını, dualarımızı, ayetlerimizi ve Peygamber Efendimizin sözlerini yansıtan bu sergiyi önemsiyoruz. Çünkü bu sergi bizim değerlerimizin, maneviyatımızın ve mayamızın birer parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Hat Eserleri Sergisi vesilesiyle kültürler arası paylaşımlar artıyor

Albayrak Grubu tarafından Türkiye’de her yıl farklı bir temayla ve usta hattatların özgün yorumlarıyla hazırlanan eserler, büyük ilgi görüyor. Serginin yurt dışında da açılması, sanatseverlerin yoğun ilgisi ve hat sanatının yaygınlaşması yanında, İslam coğrafyalarının geçmişten gelen kültür ve medeniyet zenginliğini aynı gönül bağıyla günümüze taşımayı ve kültürler arası paylaşımları arttırmayı hedefliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)