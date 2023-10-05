Akm’De Beş Sergi Birden!

Bu yıl 4. dördüncü kez düzenlenen ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ortaya çıkış rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ana merkezi ise sanatın kalbinin attığı, gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanmış 2040 kişilik Opera Salonu, 781 kişilik Tiyatro Salonu, 410 metrekarelik galerisi, Müzik Platformu, Çok Amaçlı Salonu, özel olarak tasarlanmış kütüphanesi ve Yeşilçam Sineması ile yıl boyunca sanatseverleri ağırlayan AKM.

15 Ekim’e kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ana etkinlik mekanlarından olan Atatürk Kültür Merkezinde konserler, ücretsiz sergiler, söyleşiler ve etkinlikler yer alıyor. İstanbul, Mersin, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin görkemli temsillerinden, Türk Halk Müziği’ne, Kerem Görsev’den, Ceza’ya ve Türk Pop müziğinin ünlü isimlerinden, yurtdışından festivale konuk olarak gelen yabancı sanatçılara AKM salonlarını renklendiriyor.

İstabul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

BALKAN NACİ İSLİMYELİ ANISINA

2022 yılında kaybettiğimiz ressam, şair, düşünür ve akademisyen Prof. Balkan Naci İslimyeli, Epsilon Yayınevi’nin yayımladığı eserleri ve kitapların içinde yer alan yapıtlarından oluşan ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de düzenlenen sergisiyle anılıyor. 30 Eylül’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Gülfem Dedeoğlu küratörlüğünde açılan sergi 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. İslimyeli’nin edebi eserlerinin iz düşümü diyebileceğimiz bu sergi Balkan Naci İslimyeli’nin “Makas-Psikolaj”, “Nothing is Everything” “Tuhaflıklar Tarihi” ve “Düş Resimleri” koleksiyonlarından seçmeler içeriyor.

RÖNESANS RÜYALARINI İSTANBUL’DA KEŞFETMEK

14. ve 17.yy arası üretilmiş milyonlarca sanat eserinin görsel verilerinden oluşan Refik Anadol “Rönesans Rüyaları” dijital sergisi Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin en özel mekanlarında sergilendi. “Rönesans Rüyaları” Kapadokya’da Meryem Ana Kilisesi’nde, Gaziantep’te Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde, Başkent’te CSO ADA Ankara’da ve şimdi de İstanbul’un gözbebeği Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverler ile buluşuyor.

100 SANATÇININ ÜRETTİĞİ ÖZGÜN ESERLER

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında, AKM’de açılan sergide 100 sanatçının ürettiği özgün eserler yer alıyor. 256 eserin görülebildiği sergide, resim ve heykel çalışmaları, birlikte var olmak, toplumsal uyum, hoşgörü, saygı, iş birliği ve empati gibi değerler işlendi.

Serginin Küratörü Beste Gürsu, proje kapsamında farklı jenerasyonlardan ve çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden 100 sanatçı bir araya geldi. Gürsu, “Sanatçılarımızın hepsi anonim nitelikte eser üretti, herhangi bir ünlüye ait eserler değil. Bu, onların sanatlarındaki olgunluğu ve yansıtmakistediği kimlikleri bize en iyi şekilde gösteriyor” diyor. Sergi 30 Ekim’ekadar AKM Galeride sanatseverler ile ücretsiz buluşacak.

ANDY WARHOL TÜM RENKLERİYLE BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE

Yirminci yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop Art akımının öncüsü AndyWarhol’un eserlerinin yer aldığı “Andy Warhol-İstanbul” sergisi, İstanbul Lale Müzesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sanatseverlerle AKM’de buluşuyor. İstanbul Emirgan’daki İstanbul Lale Müzesi’nde ziyarete açılan Andy Warhol-İstanbul sergisindeki 10 eser, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde sergileniyor.

Festival kapsamında 10 eserle ön açılışı gerçekleştirilen serginin hazırlıklıları bir yıl sürdü. Serginin Küratörü Nurgül Şerefe sergiye dair, “Andy Warhol da toplumun sanatla birleştiği bir ortamda,sanatın tanımını alışılagelmiş geleneksel kalıplarından çıkarıp bambaşka bir bakış açısına dönüştüren bir kişi, bu anlamda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde serginin yer almasını çok anlamlı ve önemli buluyorum. Çünkü Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sanatı toplumun her kesimine ulaştırma gayesi ile hareket ediyor” diyor.

ATATÜRK DÖNEMİ FOTOĞRAFLAR YAPAY ZEKAYLA BULUŞTU

Atatürk Kültür Merkezinin girişinde ise sanatseverleri, Atatürk'ün hayali ve vizyonun tasvir edildiği, “Bir Hayalin İnşası” dijital enstalasyonu karşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyonunda, ilk kez Cumhuriyet Müzesi arşivinden Atatürk dönemine ait özel olarak seçilen fotoğraflar yapay zeka teknolojisiyle bir araya getirilerek yeniden hayat buluyor. Teknoloji ile sanatı bir araya getiren “Bir Hayalin İnşası, ziyaretçilere yapay zekanın hayal gücüne ve Atatürk'ü hayal etme yeteneğine tanıklık etme imkânı sunuyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)