AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek

Kendine hayran bırakan bir tada sahip olan ve limitli şekilde ürün stoğu bulunan; Siyah sarımsak, özlerinden elde edilen AJÓ 37400 Siyah Sarımsak Püresi, sofralarda salata sosu olarak, ızgara et, tavuk, balık yanında sos olarak, peynir tabağı cips vb. atıştırmalıklarla, sandviçlerde, kızarmış ekmek, mayonez ve krema soslarında ve şurup bal eklenerek tatlılarda kullanım alanı sağlıyor. İnsan sağlığı için gerekli olan mineral ve vitamini yüksek miktarda içerisinde barındıran siyah sarımsak, sağlıkta ki önemini ön plana çıkartırken yemeklere de farklı aroma katıyor. İçerisinde herhangi bir kimyasal madde, ilaç ve GDO bulunmamakla beraber üretim esnasında karbon ayak izi azaltmak adına yeşil enerji kaynağı kullanılmakta.

Ata tohumu Taşköprü sarımsaklarından elde edilen ve kurutulmuş meyve tadında, jelibon kıvamında, hafif tatlı ve ekşi bir aromaya sahip olan AJÓ 37400 siyah sarımsak püresi, çiğ sarımsaktan ziyade her damak tadına hitap ediyor.

AJÓ 37400 siyah sarımsak püresi için https://ajo37400.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fiyatı: 299.99₺