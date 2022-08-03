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AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek

Taşköprü sarımsağının 60 gün fermente edilmesi sonucu elde edilen AJÓ 37400 Siyah Sarımsakları, püre formuyla sofralarda lezzeti ve sağlığı buluşturuyor. Organik, doğal ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan siyah sarımsak püresi farklı lezzetlerin tamamlayıcısı konumunda

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:42
AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek
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Kendine hayran bırakan bir tada sahip olan ve limitli şekilde ürün stoğu bulunan; Siyah sarımsak, özlerinden elde edilen AJÓ 37400 Siyah Sarımsak Püresi, sofralarda salata sosu olarak, ızgara et, tavuk, balık yanında sos olarak, peynir tabağı cips vb. atıştırmalıklarla, sandviçlerde, kızarmış ekmek, mayonez ve krema soslarında ve şurup bal eklenerek tatlılarda kullanım alanı sağlıyor. İnsan sağlığı için gerekli olan mineral ve vitamini yüksek miktarda içerisinde barındıran siyah sarımsak, sağlıkta ki önemini ön plana çıkartırken yemeklere de farklı aroma katıyor. İçerisinde herhangi bir kimyasal madde, ilaç ve GDO bulunmamakla beraber üretim esnasında karbon ayak izi azaltmak adına yeşil enerji kaynağı kullanılmakta.

Ata tohumu Taşköprü sarımsaklarından elde edilen ve kurutulmuş meyve tadında, jelibon kıvamında, hafif tatlı ve ekşi bir aromaya sahip olan AJÓ 37400 siyah sarımsak püresi, çiğ sarımsaktan ziyade her damak tadına hitap ediyor.

AJÓ 37400 siyah sarımsak püresi için https://ajo37400.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fiyatı: 299.99₺

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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