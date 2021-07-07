AGD Kadın Kolları,, Şube Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Kızılcahamam'da Şube Başkanlarıyla bir araya gelen AGD Kadın Kolları, 46. dönem değerlendirmelerinin ardından 47. dönem planlamalarını yaptı. Toplantıda konuşan AGD - MGV Genel Başkanı Salih Turhan, "AGD Türkiye'nin en değerli varlığıdır. Bizler de AGD olarak inancımızı esas alan bir kuruluşuz. Çalışmalarımıza İslam'ın rengini vermek görevimizdir. Gençler bizim için hazinedir. Bu hazineyi keşfedip ortaya çıkarmamız gerekir” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Turhan, pandemi döneminde teşkilatların yüz yüze toplantılar ve etkinlikler düzenleyemediğini belirterek "Pandemi döneminde Allah yolunda çalışmanın kıymetini, her zaman yapılan rutinleşen işlerimizin, toplantılarımızın kıymetini anlamış olduk, sağlığın kıymetini ve acziyetimizi anladık" dedi.

Toplantının devamında AGD Kadın Kolları Başkanı Merve Aydın Küçük, 2 gün sürecek Hayal Kampı ile teşkilatlara yeni bir ruh olmayı amaçladıklarının altını çizdi. Küçük, Kur'an ve Sünnet odaklı yaşamanın gerekliliğine vurgu yaparak "Hayallerimizi Allah rızası için, O’nun bizden istediği şekliyle kuracağız. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de çok çalışacağız, kendimizi geliştireceğiz. Başımıza gelenlerin imtihan olduğunun bilincinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)