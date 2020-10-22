Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek Değerleri Hakkında Ne Söyledi ?

Gündeme “Adnan Oktar Grubuna Fosil Operasyonu” başlıklı haberler damgasını vurdu. Habere göre değeri 20 milyon dolar olan 879 fosil ele geçirildiği iddia edildi. Fosillerin milyonlarca yıllık olduğu, hiç değişmeden günümüze kadar geldikleri, Mısır’dan, ABD’ye, Çin’den Japonya’ya, Lübnan’dan Fas’a kadar birçok ülkeden bu fosillerin Türkiye’ye sokulduğu iddia edildi.

Bütün iddialara ne dediklerini Adnan Oktar’ın arkadaşlarına sorduk, onlar ise şunları söylediler:

Öncelikle bu fosillerle ilgili haberlerdeki iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.

Fosiller Sayın Adnan Oktar’a ait değildir.

Bu fosillerin hepsi faturalı, belgeli, kayıtlı, ülkeye ne zaman geldiği kim tarafından alındığı, kim tarafından sergilendiği Devletin ilgili kurumları tarafından bilinen fosillerdir.

Ortada saklanmış, gizlendiği için büyük bir operasyonla ortaya çıkarılmış, keşfedilmiş bir sır, bir durum yoktur.

Fosillere kimi zaman estetik kimi zaman ise bilimsel olarak ilgi duyan ve koleksiyon yapan kişilerin tasarrufunda olan bir konudur ve bunlar faturalıdır. Türkiye’nin birçok yerinde Belediyelerden izinler alınarak, kimi zaman okullarda sergiler yapılarak ücretsiz şekilde halkımıza gösterilmiştir. Ayrıca bunların yine ücretsiz olarak sergilendiği onlarca internet sitesi mevcuttur.

Kaçakçılık iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Burada herhangi bir şeyi yurt dışına kaçırmak söz konusu değildir, tam tersi bir durum vardır. Koleksiyonerler tarafından yasal olarak ülkemize kazandırmış değerler söz konusudur. Yani bir kayıp yoktur tam tersi bir kazanç vardır ve fosiller tamamen yasal yollarla getirilmiştir.

Burada asıl olan fosillerin Darwinizm’in iddialarının geçersizliğini ve canlıların hiç değişmeden günümüze kadar geldiklerini ortaya koymasıdır.

Sayın Adnan Oktar da mahkemede kendisine yöneltilen bu soruya, “Fosillerin hepsinin faturalı olduğunu, asıl olanın Darwinizm’e karşı yürüttüğü ve kazandığı bilimsel mücadelenin durdurulmak istendiğini, Avrupa Parlamentosu’nda bile Yaratılış Atlası isimli kitabındaki fosillerin konu edildiğini ve “300 Yıllık felsefemizi yıktı” şeklinde yorumlar yapıldığını anlatmıştı.

Tekrar önemle vurgulamak gerekirse:

Fosil nadir bulunmaz, fosillere yeryüzünün her katmanında, milyonlarca olacak şekilde rastlanabilir. İstanbul'da Marmaray ve metro kazıları sırasında gün yüzüne çıkarılan Bizans İmparatorluğu at fosilleri de buna bir örnektir.

Hediyelik eşya dükkanlarında, internetten satış yapan fosil sitelerinde veya birçok ülkede ev dekorasyonunda mutfak ve banyo fayanslarında ya da duvarlarda fosillere kolayca rastlanır.

Hatta amber fosillerinin kolye veya küpe gibi aksesuar olarak da kullanıldıklarını görebilirsiniz. Üstelik fosiller sanıldığından çok daha ucuzdur.

Şimdiye kadar çıkartılan fosil sayısı 700 milyonu geçmiştir. Dünyanın çok çeşitli bölgelerinde 8.000’i aşkın fosil yatağı bulunur.

Bütün bunların dışında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, “Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri vs. yurt içinde alınıp satılabilirler.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları: Madde 23 – Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları şunlardır: a) (Değişik: 17/6/1987 - 3386/9 md.)

––––––––––––––––––––––– 5886-1 _________ Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya …. bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilirler. Madde 33 – Yurt dışından kültür varlığı getirmek serbesttir.

Örneğin haberlerde PAHA BİÇİLEMEZ TİMSAH FOSİLİ diye yayınlanan fosili, şu anda internet üzerinden 300-400 dolar arasında bir fiyata satın almak mümkündür. Benzer şekilde bir timsah kafatası fosili sadece 100-150 dolara alınabilmektedir.

Fosil dükkanlarında milyonlarca yıllık fosillerin (deniz kabukları veya deniz zambaklarının) 15 dolar gibi çok ucuz bir fiyata satıldığını görebilirsiniz.

FOSİLLER KOLAYLIKLA İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALINABİLİR:

Örneğin fosil deniz istiridyesi yazıldığında internetten karşımıza çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Yani 3 dolardan başlayan fiyatlarla her isteyen bir istiridye fosiline sahip olabilir.

Bu balık fosili de sadece 18 dolara internet üzerinden rahatlıkla satın alınabilmektedir.

Bu siteden de tanesi yaklaşık 1 dolara 15 değişik çeşit fosil satın almak mümkün. Bu örnekleri her çeşit fosil için çoğaltmak mümkündür.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZGVS3EDHV8

Lübnan’da fosil kazısı yapan bir aile ve çocukları bu linkteki videoda görüleceği gibi Lübnan’daki bir fosil yatağında önlerine çıkan kayaları kazdıklarında çok çeşitli fosillerle karşılaşıyorlar.

SONUÇ OLARAK:

Söz konusu haberlerde fosillerin sözde suç örgütünün finansal kaynağı olduğu iddiası vardır ancak bu fosiller koleksiyoncuların kendi imkanlarıyla temin ettiği ve sonrasında Evrimin olmadığı, canlıların tamamının Allah tarafından yaratıldığı ve milyonlarca yıldır bu şekilde varlıklarını sürdürdükleri gerçeğini dünyaya ilan etmek için, ücretsiz olarak halka açık sergilerde teşhir ettiği fosillerdir. Bu fosiller üzerinden Adnan Oktar ya da arkadaşlarının herhangi bir gelir temin etmesi mevzu bahis değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.