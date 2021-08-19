Adalarda“Açık Havada Sinema” Başlıyor

Büyükada Atatürk Meydanı ve Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı’nda 28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında filmkoop iş birliği ile gerçekleştirilecek “Açık Havada SinemADA” etkinliğinde film gösterimleri ile birlikte yönetmenlerle söyleşiler de yer alıyor.

Etkinlik kapsamında, aralarında Türkiye’de ilk gösterimini yapacak olan Alman yapımı animasyon filmi Pişiriciler’den Türkiye’de aldığı birçok ödülün yanı sıra 77. Venedik Film Festivali’nde İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği (SNCCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde en iyi film seçilerek Büyük Ödül'ün sahibi olan Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler” filmine; Hayao Miyazaki’nin anime filmi “Küçük Deniz Kızı Ponyo”dan Zeynep Dadak’ın 2020 yapımı “Ah Gözel İstanbul”a ve Cannes Altın Palmiye ödüllü Ken Loach'ın Ben Daniel Blake’e, 12 filmden oluşan bir seçki yer alıyor.

Çocuklar Film Çeviriyor

Açık Havada SinemADA günleri kapsamında çocuklar için Büyükada’da 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında “Çocuklar Film Çeviriyor” sinema atölyesi düzenlenecek. Üç gün sürecek Stop Motion atölye çalışmaları 9-15 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Her bir atölyeye 15 çocuğun katılabileceği etkinliğe kayıtlar, Büyükada Adalar İBB Ek Hizmet Binası’ndan 27-28 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

Büyükada Atatürk Meydanı

28 Ağustos Cumartesi / 20.30

Kraliçe Lear / Yönetmen: Pelin Esmer

Söyleşi: 19.30, Pelin Esmer

29 Ağustos Pazar / 20.30

Ben Daniel Blake/ Yönetmen: Ken Loach

31 Ağustos Salı / 20.30

Küçük Şeyler/ Yönetmen: Kıvanç Sezer

Söyleşi: 19.30, Kıvanç Sezer

1 Eylül Çarşamba / 20.30

Locman / Yönetmen: Şükrü Alaçam

Söyleşi:19.30, Şükrü Alaçam

2 Eylül Perşembe/ 20.30

Patrida /Yönetmen: Ayça Damgacı-Tümay Göktepe

Söyleşi: 19.30, Ayça Damgacı, Tümay Göktepe

3 Eylül Cuma/ 20.30

Pişiriciler / Yönetmen Ute von Münchow-Pohl

4 Eylül Cumartesi/ 20.30

Merhaba Güzel Vatanım / Yönetmen: Cengiz Özkarabekir

Söyleşi: 19.30, Cengiz Özkarabekir, Ahmet Ümit

5 Eylül Pazar / 20.30

Kaptan Fantastik /Yönetmen: Matt Ross

Heybeliada Değirmenburnu Mesire Alanı

1 Eylül Çarşamba/ 20.30

Yuli / Yönetmen: Icíar Bollaín

2 Eylül Perşembe / 20.30

Küçük Deniz Kızı Ponyo/ Yönetmen: Hayao Miyazaki

3 Eylül Cuma / 20.30

Hayaletler/ Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Söyleşi: 19.30, Azra Deniz Okyay

4 Eylül Cumartesi / 20.30

Ah Gözel İstanbul / Yönetmen: Zeynep Dadak

Söyleşi: 19.30, Zeynep Dadak

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)