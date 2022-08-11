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Adalar Kültür'de Bu Hafta

Adalar Kültür Derneği'nde bu hafta "Bahçe Sineması"nda üç film izleyeceğiz. İlki Salı akşamı Lee Remick ve Richard Burton'un başrollerini oynadığı "Meduza", ikincisi Perşembe akşamı başrollerini Barbra Striesand ile Robert Redford'un oynadığı "Bulunduğumuz Yol", ve sonuncusu Cuma akşamı Alan Arkin ile Sondra Locke'nin başrollerini paylaştığı "Kalp Yalnız Bir Avcıdır". Her zamanki gibi film gösterimlerimiz öncesinde Hüsnü Çoruk tarafından bilgilendirme yapılmakta ve filmlerimiz 21.00'de başlamaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 10:27
Adalar Kültür'de Bu Hafta
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Bu hafta "Çarşamba Sohbetleri"nde Prof. Dr. Ahmet Ünal'ı dinleyeceğiz. Konuşmanın konusu "Türk Mûsikisi'nin Gelişimi". Bu program da 21.00'de başlayacak.

Cumartesi günü yeni bir sergi açacağız. Nazan Akpınar'ın "ADA" başlıklı sergisi, 13 Ağustos'tan 19 Ağustos Cuma akşamına kadar bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Cumartesi akşamı "Büyükada Yaz Konserleri"nde Mithat Özyılmazel yönetimindeki Adalar Kültür Derneği Türk Müziği Korosu sahne alacak ve tangolarımızı seslendirecek. Pazar akşamı ise Murat Koban Projekt Grubu bizlerle birlikte olacak ve Anadolu Rock olarak tabir edilen müzik türünde bizlere güzel bir konser verecek. Konserlerimizin başlama saati 21.30.
Sizleri bütün programlarımıza bekleriz.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ iTHA

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