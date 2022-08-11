Adalar Kültür'de Bu Hafta

Bu hafta "Çarşamba Sohbetleri"nde Prof. Dr. Ahmet Ünal'ı dinleyeceğiz. Konuşmanın konusu "Türk Mûsikisi'nin Gelişimi". Bu program da 21.00'de başlayacak.

Cumartesi günü yeni bir sergi açacağız. Nazan Akpınar'ın "ADA" başlıklı sergisi, 13 Ağustos'tan 19 Ağustos Cuma akşamına kadar bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cumartesi akşamı "Büyükada Yaz Konserleri"nde Mithat Özyılmazel yönetimindeki Adalar Kültür Derneği Türk Müziği Korosu sahne alacak ve tangolarımızı seslendirecek. Pazar akşamı ise Murat Koban Projekt Grubu bizlerle birlikte olacak ve Anadolu Rock olarak tabir edilen müzik türünde bizlere güzel bir konser verecek. Konserlerimizin başlama saati 21.30.

Sizleri bütün programlarımıza bekleriz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu