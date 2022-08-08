Açık Hava Sinemasında Yeriniz Hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Beltur, İstanbullulara Ağustos ayı boyunca açık havada sinema keyfi yaşatacak. En sevilen filmler Beltur sunumuyla izleyici ile buluşacak. Temmuz ayında İstanbul'a kazandırılan yeni Beltur Büyükada Kafede 8 - 14 Ağustos tarihlerinde filmler izleyici ile buluşacak. İstanbul’un en keyifli plajlarından Beltur Florya Güneş Plajı’ysa 15 - 21 Ağustos tarihlerinde sevilen filmlerle açık hava sinemasına dönüşecek.

HER YAŞTAN İSTANBULLUYA HİTAP EDEN FİLMLER

7’den 70’e herkese hitap eden Fantastik Canavarlar: Dumbledore, Avengers Infinity War, Encanto, Venom, Dune, Unutursam Fısılda, Cinayet Süsü, Bohemian Rhapsdoy, Bergen, Smurfs 2, Ölümlü Dünya, Coco, ve Çakallarla Dans 4 gibi filmler gösterime girecek. Filmlerin öncesinde ve sonrasında da birbirinden keyifli etkinlikler İstanbulluları bekleyecek.

Beltur Film Listesi ve Tarihleri:

8-14 Ağustos Büyükada Takvimi: (21.00)

8 Ağustos - Encanto

9 Ağustos - Venom

10 Ağustos - Dune

11 Ağustos - Unutursam Fısılda

12 Ağustos - Cinayet Süsü

13 Ağustos - Bohemian Rhapsdoy

14 Ağustos – Bergen

15-21 Ağustos Florya Güneş Plajı Takvimi: (22.00)

15 Ağustos - Smurfs 2

16 Ağustos - Ölümlü Dünya

17 Ağustos - Coco

18 Ağustos - Çakallarla Dans 4

19 Ağustos - Bergen

20 Ağustos – Fantastik Canavarlar: Dumbledore

21 Ağustos - Avengers Infinity War

ESENLER, AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİNDE BULUŞUYOR

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul ise, ‘Açık Hava Sinema Günleri’nin bu yıl ikincisini düzenliyor. 19 Temmuzda başlayan etkinlikte her hafta Salı ve Perşembe günleri açık havada film gösterimi gerçekleşiyor. Şirketin Esenler yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, 25 Ağustos’a kadar devam edecek.

GÜNDE ORTALAMA BİN KİŞİ KATILIYOR

Esenler halkının yoğun ilgi gösterdiği film gösterimine ilişkin değerlendirmede bulunan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Geçtiğimiz yıl 2 ay boyunca Esenler’de toplam 6 bini aşkın vatandaşımız ile birlikte film izledik. Geçen yıl 206 kişi ile başladığımız etkinlik, bu yıl günde bin kişiye kadar ulaştı. Memnuniyetle söylüyorum ki, yazın sonunda 12 bini aşkın vatandaşımızı ağırlamış olacağız” diye konuştu. Açık Hava Sinema Günleri’ni geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Soy, “İstanbullulara geçmişte olduğu gibi aileleri ve komşuları ile birlikte film izleme alışkanlığını yeniden hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Metro İstanbul Açık Hava Sinema Günleri, 25 Ağustos’a kadar Salı ve Perşembe günleri saat 21.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Metro İstanbul Esenler Yerleşkesi Film Takvimi

Tarih Film Adı

9 Ağustos Percy Jackson Olimposlular Şimşek Hırsızı

11 Ağustos Aşk Seni Bulur

16 Ağustos Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

18 Ağustos Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

23 Ağustos Percy Jackson: Canavarlar Denizi

25 Ağustos Star Wars: The Rise of Skywalker

Kaynak: İstanbul Times Haber AJansı/ İTHA

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