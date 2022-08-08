banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.795,06
ALTIN
1.032,11
DOLAR
17,95
STERLİN
21,70
EURO
18,32
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383 Yıldır Yüreklerde
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata Yemek Yiyebilecek
Artık Bağcılar da Uygun Fiyata...
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni...
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan Canlar'a İftar (VİDEOLU)
Son Dakika
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan...

Açık Hava Sinemasında Yeriniz Hazır

Yaz akşamlarında serin havada sinema izlemek büyük keyif. Genci yaşlısı yüzlerce İstanbullu bu keyfi birlikte yaşıyor. Metro İstanbul’un Esenler Yerleşkesi bu güzel buluşmanın adresi oldu. Benzer bir buluşma da Beltur organizasyonunda Büyükada ve Güneş Plajlarında çok yakında gerçekleşecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:11
Açık Hava Sinemasında Yeriniz Hazır
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Beltur, İstanbullulara Ağustos ayı boyunca açık havada sinema keyfi yaşatacak. En sevilen filmler Beltur sunumuyla izleyici ile buluşacak. Temmuz ayında İstanbul'a kazandırılan yeni Beltur Büyükada Kafede 8 - 14 Ağustos tarihlerinde filmler izleyici ile buluşacak. İstanbul’un en keyifli plajlarından Beltur Florya Güneş Plajı’ysa 15 - 21 Ağustos tarihlerinde sevilen filmlerle açık hava sinemasına dönüşecek.

HER YAŞTAN İSTANBULLUYA HİTAP EDEN FİLMLER

7’den 70’e herkese hitap eden Fantastik Canavarlar: Dumbledore, Avengers Infinity War, Encanto, Venom, Dune, Unutursam Fısılda, Cinayet Süsü, Bohemian Rhapsdoy, Bergen, Smurfs 2, Ölümlü Dünya, Coco, ve Çakallarla Dans 4 gibi filmler gösterime girecek. Filmlerin öncesinde ve sonrasında da birbirinden keyifli etkinlikler İstanbulluları bekleyecek.

Beltur Film Listesi ve Tarihleri:

8-14 Ağustos Büyükada Takvimi: (21.00)

8 Ağustos - Encanto

9 Ağustos - Venom

10 Ağustos - Dune

11 Ağustos - Unutursam Fısılda

12 Ağustos - Cinayet Süsü

13 Ağustos - Bohemian Rhapsdoy

14 Ağustos – Bergen

15-21 Ağustos Florya Güneş Plajı Takvimi: (22.00)

15 Ağustos - Smurfs 2

16 Ağustos - Ölümlü Dünya

17 Ağustos - Coco

18 Ağustos - Çakallarla Dans 4

19 Ağustos - Bergen

20 Ağustos – Fantastik Canavarlar: Dumbledore

21 Ağustos - Avengers Infinity War

ESENLER, AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİNDE BULUŞUYOR

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul ise, ‘Açık Hava Sinema Günleri’nin bu yıl ikincisini düzenliyor. 19 Temmuzda başlayan etkinlikte her hafta Salı ve Perşembe günleri açık havada film gösterimi gerçekleşiyor. Şirketin Esenler yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, 25 Ağustos’a kadar devam edecek.

GÜNDE ORTALAMA BİN KİŞİ KATILIYOR

Esenler halkının yoğun ilgi gösterdiği film gösterimine ilişkin değerlendirmede bulunan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Geçtiğimiz yıl 2 ay boyunca Esenler’de toplam 6 bini aşkın vatandaşımız ile birlikte film izledik. Geçen yıl 206 kişi ile başladığımız etkinlik, bu yıl günde bin kişiye kadar ulaştı. Memnuniyetle söylüyorum ki, yazın sonunda 12 bini aşkın vatandaşımızı ağırlamış olacağız” diye konuştu. Açık Hava Sinema Günleri’ni geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Soy, “İstanbullulara geçmişte olduğu gibi aileleri ve komşuları ile birlikte film izleme alışkanlığını yeniden hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Metro İstanbul Açık Hava Sinema Günleri, 25 Ağustos’a kadar Salı ve Perşembe günleri saat 21.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Metro İstanbul Esenler Yerleşkesi Film Takvimi

Tarih Film Adı

9 Ağustos Percy Jackson Olimposlular Şimşek Hırsızı

11 Ağustos Aşk Seni Bulur

16 Ağustos Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

18 Ağustos Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

23 Ağustos Percy Jackson: Canavarlar Denizi

25 Ağustos Star Wars: The Rise of Skywalker

Kaynak: İstanbul Times Haber AJansı/ İTHA

Video Linki: https://we.tl/t-WCqZLlI2ez

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Radar İstanbul Kültür Sanat Asistanınız Olacak
Radar İstanbul Kültür Sanat Asistanınız Olacak
Mesleki Ödüllerin Hepsini Aldı
Mesleki Ödüllerin Hepsini Aldı
İBB Semt Festivalleri Hayranlarıyla Buluşuyor!
İBB Semt Festivalleri Hayranlarıyla Buluşuyor!
AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek
AJÓ Siyah Sarımsak Püresi Sofralarınıza Eşlik Edecek
Silivri Gümüşyaka’nın Hikayesi Belgesel Oldu
Silivri Gümüşyaka’nın Hikayesi Belgesel Oldu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169