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9 Bin Yıllık ‘Gündelik Yaşamın Arkeolojisi’ Rezan Has Müzesi’nde!

Rezan Has Müzesi, “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi ile ziyaretçilerini gündelik yaşamın M.Ö 6.500-M. S 1.300 yıllarını kapsayan 9 bin yıllık geçmişine kapı aralamaya davet ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2020 Perşembe 11:16
9 Bin Yıllık ‘Gündelik Yaşamın Arkeolojisi’ Rezan Has Müzesi’nde!
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Rezan Has Müzesi Direktörü Ahu Has’ın düzenlemesiyle yaklaşık 400 eseri kapsayan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, 21 Ekim’de Rezan Has Müzesi Koordinatörü Zeynep Çulha’nın ev sahipliğinde yapılan bir etkinlikle ziyarete açıldı.

Rezan Has Müzesi’nin ziyaretçileri 9 bin yıllık bir serüvene götüren, günlük hayatın parçalarını bir araya getirerek ‘antik dönemde bir gün geçirmiş gibi’ hissettirecek olan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, Anadolu’yu oluşturan ve kültürümüzde, geleneğimizde iz bırakan, bizi biz yapan uygarlıkların sıradan günlerine de kapı aralıyor. 21 Ekim tarihinde Rezan Has Müzesi’nde ziyarete açılan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor. Rezan Has Müzesi Direktörü Ahu Has’ın düzenlemesini yaptığı sergi,  31 Mayıs 2021 tarihine dek Rezan Has Müzesi'nde gezilebilir.

Anadolu uygarlıklarının gündelik yaşamı sergileniyor.

Sergiyle ilgili bilgi veren Rezan Has Müzesi Koordinatörü Zeynep Çulha 9 bin yıllık tarihi yansıtan bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Neolitik dönemden Selçukluya dek uzanan “Toprağın Mirası” sergisinin devamı niteliğinde olan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, Kayıp Dillerin Fısıldadıkları sergisine de göz kırparak, gündelik hayatımızı şekillendiren nesneler aracılığıyla tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründen izler barındırıyor. Ziyaretçilerimiz Anadolu uygarlıklarının yemek pişirilen, su, şarap, zeytinyağı konulan, içinden yemek yenilip, içeceklerin servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara ve tanrılara sunulan adaklara değin, gündelik yaşamını çok geniş bir yelpazede inceleyebilir.” dedi.

 “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, 31 Mayıs 2021 tarihine dek Rezan Has Müzesi'nde açık kalacak.

Rezan Has Müzesi, Kadir Has Üniversitesi 34083 Cibali-Fatih, İstanbul.

Ziyaret saatleri: Her gün 10.30-15.30 (Yılbaşı, dini ve resmi bayramların ilk günü hariç)

www.rhm.org.tr

Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41
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