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30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, “Kurtuluşa Adanmış Türküler” ile Kutluyoruz

Milli mücadelenin kaderini değiştiren 30 Ağustos zaferini, İstanbul’un farklı noktalarındaki etkinliklerle kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Kurtuluşa Adanmış Türküler” ile 30 Ağustos zaferinin kahramanlarını selamlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 17:41
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, “Kurtuluşa Adanmış Türküler” ile Kutluyoruz
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İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ekinlikte, müzik tarihçisi ve yazar Murat Meriç’in oluşturduğu repertuvarı İBB Orkestralar Müdürlüğü sanatçıları seslendirecek.

30 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte Murat Meriç, türkülerin hikâyelerini, üretildikleri dönemin kültürel, toplumsal özelliklerini izleyicilere aktaracak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook,  ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.08.2021 17:45
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