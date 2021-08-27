30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, “Kurtuluşa Adanmış Türküler” ile Kutluyoruz

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ekinlikte, müzik tarihçisi ve yazar Murat Meriç’in oluşturduğu repertuvarı İBB Orkestralar Müdürlüğü sanatçıları seslendirecek.

30 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte Murat Meriç, türkülerin hikâyelerini, üretildikleri dönemin kültürel, toplumsal özelliklerini izleyicilere aktaracak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik programı ile ilgili ayrıntıları; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)