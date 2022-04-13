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12. Fotoğraf Yarışması’na Katılım İçin Başvurular Başladı

Bu yıl 12’inci defa ‘Zeytinburnu’nu En İyi Anlatan Karelerin’ kıyasıya yarışacağı ‘Fotoğraf Yarışması’ için başvurular başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2022 Çarşamba 17:43
12. Fotoğraf Yarışması’na Katılım İçin Başvurular Başladı
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Zeytinburnu Belediyesi’nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ‘Fotoğraf Yarışması’ bu yıl 12’nci kez düzenleniyor. Yaklaşık 160 bin TL’lik para ödülünün dağıtılacağı ’12. Fotoğraf Yarışması’nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışma, ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ olmak üzere iki farklı kategoriden oluşuyor. Serbest kategoride birinci olan esere 12.500 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verilirken, 1 esere 4.000 TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 2.000 TL’lik mansiyon ödülü ve 30 esere de 1.000 TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü Kategorisinde ise; birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL ve üçüncüye 7.500 TL para ödülü verilirken, 1 esere 6.000 TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 4.000 TL’lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 1.500 TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak.
KATILIMLAR 19 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK
Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan 12. Fotoğraf yarışmasının seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, İsmail Küçük, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz yer alıyor. 19 Kasım 2022 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden veya nguler@zeytinburnu.bel.tr mail adresinden bilgi alabiliyorlar.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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