11 Bin Beylikdüzülü Kültürsem’den Eğitim Alıyor

02 - 30 Eylül tarihleri arasında yapılan
başvurularda toplamda 11 bin kişi kurslara kayıt yaptırdı. Kurslar kapsamında, çocuk
ve yetişkin kategorileri olmak üzere 25 farklı branşta, alanında uzman eğitmenler
tarafından ücretsiz olarak eğitimler veriliyor. Pandemi kuralları nedeniyle verilen
eğitimlerde kursiyerler maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğitim alıyor.
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM Kültür ve Sanat
Kursları’nda, 2021-2022 eğitim dönemi başladı. Eğitimde marka kent olma yolunda emin adımlarla
ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi’nin açtığı kültür sanat kurslarına, 11 bin kişi başvurdu. Sanatın ve eğitimin
her zaman destekçisi olan belediyenin ücretsiz olarak verdiği kurslarda, yetişkinlerde 10 çocuklarda ise 15
kategoride olmak üzere toplamda 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Kurslar; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kurs ve
Kültür Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Fatma Ana Cemevi
ve Kültür Merkezi’nde pandemi koşulları gözetilerek maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
yapılıyor.
Kültürsem’de Yeni Dönem Kurs Heyecanı Yaşanıyor
Vatandaşlar, müzikten dansa, yabancı dil kurslarından; el işine kadar farklı pek çok alandan faydalanıyor.
Alanında uzman eğitimcilerle bir araya gelerek eğitim alma imkânına sahip olan 7-13 yaş aralığında
çocuklar katıldığı kültür sanat kurslarında; İngilizce, matematik, resim, bağlama, halk oyunları, modern
dans, yaratıcı drama, keman ve gitar branşlarında eğitim alırken 5 yaş ve üstü çocuklar ise bale branşında
eğitim alıyor. 14 yaş ve üstü kişilerin katıldığı yetişkin kurslarında ise; diksiyon, etkili konuşma, takı
tasarım, elde kurdela, halk oyunları, modern dans, resim, keman, gitar, bağlama ve tiyatro alanında eğitim
veriliyor. Ayrıca kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almanca branşlarında aldıkları eğitimlerle yabancı dil
seviyelerini de ilerletme imkânına sahip oluyor.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)