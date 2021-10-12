11 Bin Beylikdüzülü Kültürsem’den Eğitim Alıyor

02 - 30 Eylül tarihleri arasında yapılan

başvurularda toplamda 11 bin kişi kurslara kayıt yaptırdı. Kurslar kapsamında, çocuk

ve yetişkin kategorileri olmak üzere 25 farklı branşta, alanında uzman eğitmenler

tarafından ücretsiz olarak eğitimler veriliyor. Pandemi kuralları nedeniyle verilen

eğitimlerde kursiyerler maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğitim alıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM Kültür ve Sanat

Kursları’nda, 2021-2022 eğitim dönemi başladı. Eğitimde marka kent olma yolunda emin adımlarla

ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi’nin açtığı kültür sanat kurslarına, 11 bin kişi başvurdu. Sanatın ve eğitimin

her zaman destekçisi olan belediyenin ücretsiz olarak verdiği kurslarda, yetişkinlerde 10 çocuklarda ise 15

kategoride olmak üzere toplamda 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Kurslar; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve

Sanat Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kurs ve

Kültür Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Fatma Ana Cemevi

ve Kültür Merkezi’nde pandemi koşulları gözetilerek maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak

yapılıyor.

Kültürsem’de Yeni Dönem Kurs Heyecanı Yaşanıyor

Vatandaşlar, müzikten dansa, yabancı dil kurslarından; el işine kadar farklı pek çok alandan faydalanıyor.

Alanında uzman eğitimcilerle bir araya gelerek eğitim alma imkânına sahip olan 7-13 yaş aralığında

çocuklar katıldığı kültür sanat kurslarında; İngilizce, matematik, resim, bağlama, halk oyunları, modern

dans, yaratıcı drama, keman ve gitar branşlarında eğitim alırken 5 yaş ve üstü çocuklar ise bale branşında

eğitim alıyor. 14 yaş ve üstü kişilerin katıldığı yetişkin kurslarında ise; diksiyon, etkili konuşma, takı

tasarım, elde kurdela, halk oyunları, modern dans, resim, keman, gitar, bağlama ve tiyatro alanında eğitim

veriliyor. Ayrıca kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almanca branşlarında aldıkları eğitimlerle yabancı dil

seviyelerini de ilerletme imkânına sahip oluyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)