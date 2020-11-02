10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Basın Lansımanı Yapıldı

Çevrimiçi Festival
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 10. kez sinema profesyonelleri ve seyircisi ile buluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri ile artıyor. Festival 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci jürisi festivalde yerini alacak.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda sekiz film yarışacak
Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda on film yarışacak
Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.
“Adalet Terazisi”
Bu yıl “Adalet Terazisi” yine seyirciye ulaşacak. Adalet Terazi’si bölümünde 5 tane dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleri ile söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor.
Endüstri Günleri ‘VisionIST’
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, “Endüstri Günleri” olacak. 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. VisionIST’in kolayca takip edilebilmesi için bu yıl akreditasyon formu da yayınlandı: https://www.icapff.com/tr/
Festival açılışı 19 Kasım’da
Festival 19 Kasım 2019 Perşembe günü çevrimiçi yapılacak açılış ile başlayacak. Massoud Bakhshi’nin yönettiği “En Uzun Gece” filmi açılışta izleyici ile buluşacak.
Akademik programda önemli konular ve konuklar “Ben Masumum”
Onuncusu düzenlenen “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”nde bu yıl, “Adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Ben Masumum” temalı filmleri bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Konuyla ilgili festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer toplantıda katılımcılara şu önemli açıklamaları yaptı: “Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programı, 19 Kasım Açılış - 26 Kasım Ödül Töreni kurgu aralıklarında çevrimiçi düzenlenecek.
Jüriler açıklandı
Festival Direktörü Bengi Semerci; Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 10. yılında "Uzun Metraj Film Yarışması" jürisini açıkladı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, ‘Teen Patti’ ve ‘Parched’ gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisinde Leena Yadav’in (jüri başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak.
Ödüllü filmlerin yönetmeni Leena Yadav Suç ve Ceza Film Festivali’nde jüri başkanı
Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 2018 yılında ‘Netflix Orijinal Film’ kategorisinde yayınlanan ‘Rajma Chawal’ filmini yazıp yönetmesi ile de tanınıyor. Yadav’in hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında Netflix’de yayınlanacak. Jüri üyesi Rodd Rathjen ise 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü, "Batmadan" filmi ile kazanmıştı.
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi
Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel gerçekleştirecek. Gabriel’in yanı sıra; Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak. Jüri başkanı Ruth Gabriel; film yapımcısı, ödüllü şiir yazarlığı ve iletişim uzmanlığı ile de tanınıyor.
“Onur Ödülleri” belli oldu
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. 10. yılında festival danışma kurulu ‘Sinema Onur Ödülü’nü Agnieszka Holland, ‘Akademik Onur Ödülü’nü Paulo Pinto de Albuquerque ve ‘Sinemaya Katkı Ödülü’nü Uğur İçbak’a vermeyi kararlaştırdı.
Bu yıl 10.’su 20-26 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde geri sayım devam ederken onur ödüllerini alacak isimler açıklandı. Festival Direktörü Bengi Semerci tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Sinema Onur Ödülü’ Agnieszka Holland’a verilecek. Onur ödülleri 19 Kasım 2020 Perşembe günü sahiplerine takdim edilecek.
Sinema Onur Ödülü yönetmen “Agnieszka Holland”’a verilecek
İlk filmi ile 1980’de Cannes’de Uluslararası Eleştirmenler Ödülü kazanan ve genellikle siyasi ya da Polonya temalı filmleri ile tanınan yönetmen, 1981 yılında Polonya’da sıkıyönetim ilan edilmesi ve filmlerini dağıtımdan kaldırılması üzerine Fransa’ya göç etmiştir. Yabancı film dalında Oscar adayı olan Angry Harvest (1985) filmin yanı sıra To Kill the Priest (1988), Altın Küre Ödülü aldığı Europe Europe (1990), Oscar adayı In Darkness (2011), 2016'da Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü kazandığı Spoor filmleriyle tanınmaktadır. Yönetmenin en son filmleri Berlinale’de premier yapan Mr. Jones ve Charlatan filmleridir. Son filmi Charlatan Türkiye’de ilk kez 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösterilecektir. Holland ayrıca The Killing, Cold Case, Wire gibi bilinen TV dizi filmlerinin de yönetmenliğini yapmıştır. Holland’ın 3 Oscar adaylığı olan bulunmaktadır.
19 Kasım 2020 Perşembe akşamı 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali açılış töreninde ödülünü alacak olan Agnieszka Holland aynı zamanda festivalin endüstri bölümü olan VisionIST kapsamında bir ‘Ustalık Sınıfı’ söyleşisi yapacaktır.
Akademik Onur Ödülü hukuk profesörü “Paulo Pinto de Albuquerque”’e takdim edilecek
Festivalin Hukuk ve Ceza Adaleti Uluslararası Akademik Programında bu yıl tartışılacak tema “Ben Masumum” olarak belirlendi. Akademik Onur Ödülü de 2011 yılından günümüze değin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz hakimi olarak görev yapan Ceza Hukuku profesörü Paulo Pinto de Albuquerque’ye verilecektir. Lizbon’da sürdürdüğü akademisyenliğin yanı sıra ABD, Fransa, Çin başta olmak üzere birçok üniversitede misafir öğretim üyeliği yapmıştır.
Sinemaya Katkı Ödülü yönetmen Uğur İçbak’a verilecek
Her yıl verilen sinemaya katkı ödülü bu yıl İz, İstanbul Kanatlarımın Altında, Eşkiya, Hoşçakal Yarın, Vizontele-Tuuba gibi 17 uzun filmin görüntü yönetmenliğini yapan Uğur İçbak’a verilecek. Ayrıca yönetmenlik ve görüntü yönetmeni olarak çok sayıda reklam ve klip çalışmasına imza atmış olan İçbak M.S.Ü. Sinema TV Merkezi’nde eğitmen olarak yer almakta ve ‘’Aydınlatma Teknikleri’’ üzerine uygulamalı dersler vermektedir. En iyi görüntü̈ dalında 2 Altın Portakal, 1 Siyad (Sinema Yazarları Derneği) ödülü̈ bulunmaktadır.
Festival görsel ve içerikleri için drive linkimiz: https://drive.google.com/
AÇILIŞ FİLMİ
OPENING FILM
En Uzun Gece
DCP / Renkli Color / 88'
Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Fransa / İran / Almanya / İsviçre / Lüksemburg / Lübnan, 2019
Yönetmen Director
Massoud Bakhshi
65 yaşındaki kocası Nasser’i kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam’ın tek şansı Nasser’ın kızı tarafından canlı yayınlanan bir popüler bir televizyon programında affedilmesidir. Bu tv programı İran’da gerçekxten vardır ve bu film İran’da kadının konumunu, adaleti ve masumiyet kavramını sorgulamaktadır.
*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Aday Gümüş Ayı
Aday En İyi Film Generation 14plus
*2020 Sofya Uluslararası Film Festivali, Aday Büyük Ödül
En İyi Senaryo Ödülü
*Sundance Film Festivali, Jüri Büyük Ödülü
*2020 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Yönetmen Ödülü
*2020 Pyeongchang Uluslararası Barış Film Festivali Aday, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
10. ULUSLARARASI "ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI"
1- Dünyanın Damarları
Adern der Welt
DCP / Renkli Color / 96'
Moğolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Almanya / Moğolistan, 2020
Yönetmen Director
Byambasuren Davaa
Moğol bozkırlarının ortasındaki bir ilde 11 yaşındaki Amra, annesi Zaya, babası Erdene ve küçük kız kardeşi Altaa ile geleneksel bir göçebe hayatı yaşar. Zaya sürüyle ilgilenirken, Erdene tamirci olarak çalışır ve yerel pazarda Zaya'nın ev yapımı peynirini satar. Uluslararası maden şirketlerinin altın çıkarmak için yaptığı kazılarla doğal yaşamı tahrip etmeleri, verdikleri zararlar nedeniyle bu barışçıl yaşamları tehdit altındadır. Erdene, uluslararası şirketlere karşı çıkan göçebelerin lideridir. Göçebeleri şirketlerin teklif ettiği tazminatları kabul etmemeleri için ikna etmeye çalışır. Amra'nın babasının trajik bir araba kazasında ölmesinin ardından annesi göçebe hayatından vazgeçip bozkırlardan şehre taşınmak ister. Ancak Amra bunu reddeder. 11 yaşında bir çocuğun yapabilecekleri ve zekası ile babasının maden şirketlerine karşı olan mücadelesini devam ettirmeye çalışır.
*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Aday Gümüş Ayı
Aday En İyi Film Generation 14plus
2- Ektiğimiz Tohumlar
Les Graines Que L’on Sème
DCP / Renkli Color / 77'
Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Fransa, 2020
Yönetmen Director
Nathan Nicholovitch
Okulun duvarına yapıştırılan “MAKRON GİTMELİDİR” etiketinin bedelini ölümle ödeyen Chiara dışa dönük ve sosyal bir gençtir. Kilisede ve daha sonra mezarlıkta onu onurlandırmak için övgüler için birbiri ardına gelir.
*2020 Cannes Film Festivali, Acid
*2020 Hamburg Film Festivali
3- Kolektif Suç
Un Crimen Comun
DCP / Renkli Color / 96'
İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Arjantin, 2020
Yönetmen Director
Francisco Márquez
Cecilia üniversitede sosyoloji öğretmenidir. Fırtınalı bir gecede, fakir bir genç olan hizmetçisinin oğlu, Kevin çaresizce evinin kapısını çalar. Dehşete kapılan kadın, kapıyı açmaz. Ertesi gün polis tarafından öldürülen Kevin’ın cesedi nehirde bulunur. Cecilia, genç adama ilişkin hayaller görmeye başlar. Çaresizce bunu unutmaya ve hayatına devam etmeye çalışan kadın adeta hayalete dönmüştür.
*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Panorama
4- Teslimiyet
Submissao
DCP / Renkli Color / 117'
Portekizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Portekiz, 2020
Yönetmen Director
Leonardo António
Lucia, kocası tarafından tecavüze uğrar ve ona karşı dava açar. Kocasını mahkemeye çıkarmak için Portekiz hukuk sistemi ile savaşırken hamile olduğunu öğrenir. Dava, Lucia'nın bir erkeğin dünyasındaki kadını temsil ettiği kapalı oturumda gerçekleşir. Konu: evlilikte tecavüz ve fuhuş.
*2020 Tallinn Black Nights Film Festivali Resmi Seçki Yarışma
*2020 Stony Brook Film Festivali
5- Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar
DCP / Renkli Color / 90'
İngilizce; Türkçe altyazılı
İngiltere, 2019
Yönetmen Director
Henry Blake
On dört yaşındaki Tyler Hughes, omuzlarında dünyanın yükünü taşımaktadır. Doğu Londra'da gaddar sınıf arkadaşları tarafından dışlandığı ve zorbalığa uğradığı bir Öğrenci Yönlendirme Birimi’ne katılır. Evde de küçük kız kardeşi Aliyah'a bakar ve rahatlamak için fırsatı yoktur. Geceleri çalışan annesi meşgul ve umursamazdır. Toni, işini kaybettiğinde ailesini çaresiz bir mali duruma sokar. Tyler'ı şehir dışında uyuşturucu ticareti için çocukları hedef alan ve yetiştiren bir “işveren” olan Simon’a karşı savunmasız bırakır.
*2019 BFI Londra Film Festivali
*2019 Cambridge Film Festival, En İyi Film, Genç Jüri Ödülü
*2020 Tallinn Black Nights Film Festivali JF Çocuk Hakları
6- Yabancı
Namo
DCP / Renkli Color / 90'
Farsça, Kürtçe, Türkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
İran, 2020
Yönetmen Director
Nader Saeivar
Mahalle halkı, sıradan bir İran mahallesinde her gün arabalarını park etmeye başlayan iki gizemli yabancının ulusal güvenlik biriminden olduğundan şüphelenir. Her biri izlenmeleri için bir neden olduğunu düşündüğünden mahalleyi güvensizlik ve bir paranoya dalgası kaplar. Gerçek hedefin mahalleye yeni taşınmış Kürt öğretmen Bahtiyar olduğunu düşünen komşular, mahalleyi terk etmesi için ona baskı yaparlar.
*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Aday, En İyi İlk Uzun Metraj Ödülü
*2020 Hong Kong Uluslararası Film Festivali, Aday Golden Firebird Ödülü
Genç Sinema, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
*2020 Taormina Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
7- Yaşamak
Leben
DCP / Renkli Color / 109'
Türkçe ve Almanca; İngilizce altyazılı
Türkiye, 2020
Yönetmen Director
Erkan Karabağ, Talip Karamahmutoğlu
Babasının ölümden sonra annesi ile birlikte Almanya’da yaşayan Cemal’in annesinin psikolojisi bozulmuş, maddi sorunlar yaşamaktadırlar. Öğretmeni Cemal’in daha iyi bir yaşamı olması gerektiğini düşünerek sosyal hizmetleri arar. Annesi tedavi olurken kurumda kalan Cemal, annesinin intihar girişimi sonrasında Almanya’nın başka bir bölgesindeki koruyucu aileye verilir.
Yeni ailesinin komşusu olan yaşlı, hasta ve huysuz olan Garry ile bir dostluk kurar. Ama tüm hayali İstanbul’a annesinin yanına gitmektir.
*10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Dünya Prömiyeri
8- Yaşlı Kadın
69 Sae
DCP / Renkli Color / 100'
Korece; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Güney Kore, 2019
Yönetmen Director
Sun-ae Lim
69 yaşında bir kadın olan Hyo-jeong, erkek bir bakıcı tarafından tecavüze uğrar. Kendisiyle birlikte yaşayan Dong-in'e bunu bildirir ve polise rapor verir. Ama polis de dahil olmak üzere çok az kişi sözlerine inanır. Çoğu insan, bu yakışıklı genç adamın gerçekten bunu yapıp yapmayacağını sorgular. Sadece Hyo-jeong'u çok seven Dong-in, onu bu adaletsizliktenkurtarmaya çalışır ama kendisi bile ona tüm kalbiyle güvenmekte zorlanır.
Bu arada, bakıcı bunun rızaya dayalı bir cinsel ilişki olduğunu iddia eder ve mahkeme bakıcı hakkındaki tutuklama kararını reddeder. Şimdi Hyo-jeong kendi başına bir plan yapmaktadır.
*2019 Busan International Film Festivali, Aday Yeni Akımlar Ödülü
10. ULUSLARARASI "ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI"
1- 62-84 Anlaşılmadı Merkez
DCP / Renkli Color / 15’
Türkçe; İngilizce altyazılı
Türkiye, 2020
Yönetmen Director
Timuçin İpekusta
Koca şiddetinden kaçan bir kadın, aşçılık yaparak hayata tutunmaya çalışan bir trans birey ve intiharın eşiğindeki kaçak bir göçmenin bir gecede birleşen ve tehdit altına giren hayatları.
62-84, I Didn't Copy That, HQ
2- Arzu
Türkçe, İngilizce altyazılı
Türkiye / Azerbaycan, 2020
Yönetmen Director
Rufat Alizade
Savaş sırasında Arzu elinden kaçırdığı balonunun peşine düşer ve balonu ararken annesi de onu aramaktadır. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Arzunun aklında sadece balonu vardır. Bir askerin yardımıyla ağacın dalına takılan balonuna kavuşur ve eve doğru koşar. Annesiyle birlikte düşman askerlerinden gizlenirken eve baskın yapılır ve köydeki tüm balonlar göğe yükselir.
3- Ayrık Otu
DCP / Renkli Color / 10'
Türkçe; İngilizce altyazılı
Türkiye, 2019
Yönetmen Director
Doğuş Minsin
Aytuğ yaşadıklarından sonra bir kırılma noktasına gelmiştir. Ya toplumun onun için sunduğu hayatı reddedip yaşamını sonlandıracaktır ya da kendi istediği gibi yaşamayı seçip toplumu karşısına alacaktır.
4- Emziğimi Kim Çaldı?
DCP / Renkli Color / 3.49'
İtalya, 2020
Yönetmen Director
Sedighe Sharifi Dahaji
"Emziğimi Kim Çaldı?" rotoskopik bir teknikle yapılmış, günümüz dünyasının insan sorunlarına gerçeküstü bir bakış sunan kısa bir filmdir. Filmin dünyanın her yerinden insana gösterimini mümkün kılmak için karakterlerin yüzleri yoktur.
Bu sorunları entelektüel gelişimi ile daha iyi anlayan ve emziğin tüm dünyası olduğu çocukluğuna dönmek isteyen bir adamı anlatmaktadır. Adam dünyada barış olmasını ve eksorunlar çıkmamasını dilemektedir.
5- Göründüğü Gibi Değil
DCP / Renkli Color / 9.29’
Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Rusya, 2019
Yönetmen Director
Ivan Zabazhanov
Parkta koşarken, Masha birbirine kelepçeli iki adam bulur. Durum, kimin suçlu kimin suçlu olmadığını anlamasını gerektirmektedir, ancak anlamak çok zordur.
6-İnsafsızlık
DCP / Renkli Color / 11’
Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
İran, 2020
Yönetmen Director
Sajad Motaharizadeh
Elham, fiziksel durumu iyi olmayan müşterilerinden birinin ikinci doğumunu engellemeye çalışan bir sosyal hizmet uzmanıdır ancak bu doğumu yaptırma riskini almak zorunda kalır.
7- İnsiyak
DCP / Renkli Color / 13.35’
Türkçe; İngilizce altyazılı
Türkiye, 2019
Yönetmen Director
Mustafa Kemal Altıner
Bir asker nerede olduğunu bilmediği bir ormanın ortasında uyanır ve elinde kalan teçhizatla yaşamını devam ettirmek için çevresini keşfe çıkar. Bu esnada düşman olduğunu düşündüğü bir askerin kendisine yaklaştığını fark eder ve sonunu kestiremeyeceği bir döngünün içine düşer.
8- Kapşonlu
DCP / Renkli Color / 7’
İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Kolombiya, 2020
Yönetmen Director
Cristian Marín
"Kolombiya ulusal protestosunun manifestosu temel alınmıştır”.
21 Kasım 2019
David ve Camila, Felipe'nin gelmesini beklerken protestoya birlikte gitmeye hazırlanıyorlar. David, Kolombiya'nın siyasi idealleriyle ilgili bir tartışmanın ortasında kalıyor.
9- Mahallenin Bazı Kedileri
DCP / Renkli Color / 20'
Türkçe; İngilizce altyazılı
Türkiye, 2019
Yönetmen Director
Emre Sefer
Bahadır bir gün işe arabayla gitmek ister fakat arabayı çalıştırdığı sırada öndeki araca çarpar, panikle olay yerinden uzaklaşır; Bahadır’ın çarptığı araç bir komisere aittir. Bir hanımefendi olayı görür ve peşine düşer. Bahadır yeni memurluğa adım atmışken bu durumun siciline işlemesinden korkar, Hanımefendi’yi şikâyetlerinden vazgeçirmeye çalışır.
10- Yara
DCP / Renkli Color / 16.30’
Türkçe; İngilizce altyazılı
Türkiye, 2020
Yönetmen Director
Onur Güler
Doktor Bahar, oğlu Mert’in doğum günü kutlaması sırasında aldığı telefonla, ölüm raporu hazırlamak için yaşlı bir adamın evine gider. Bu görev, Bahar için mesleki rutin gibi görünse de gelininin itirafıyla rutin olmaktan çıkıp Bahar’ı vicdanı ve kariyeri arasında bırakır.
ADALET TERAZİSİ
1- Almanca Dersi
Deutschstunde
DCP / Renkli Color / 125'
Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Almanya, 2019
Yönetmen Director
Christian Schwochow
İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Almanya. Genç tutuklu evinde kalan Siggi Jepsen, "Görev Sevinci" üzerine bir makale yazmak zorundadır. Bir türlü yazmaz. Ertesi gün, ceza olarak atıldığı hücrede aynı alıştırmayı yapmak zorundadır ve zincirlerini kırmış gibi Kuzey Almanya'daki küçük bir köyde kendisini tamamen görevlere adayan bir polis memuru ve köyünyetkililerinden olan babası Jens Ole Jepsen’e ilişkin anılarını yazar.
Savaş sırasında babası, çocukluk arkadaşı Ekspresyonist sanatçı Max Ludwig Nansen'e, Ulusal Sosyalistler tarafındanzorla getirilen resim yasağını uygulamak zorunda kalır. Onu titizlikle denetler ve 11 yaşındaki Siggi'nin kendisine yardım etmesini ister. Ancak Nansen direnir ve aynı şekilde kendisi için bir oğul gibi olan Siggi'nin yardımını ister. İki adam arasındaki çatışma sürekli artar ve Siggi arada kalır. ‘Uyum mu yoksa direnç mi?’ sorusu Siggi için belirleyici hale gelir.
* 2019 Zürih Film Festivali
*2019 Tallinn Black Nights Film Festivali
*2019 Hamburg Film Festivali, Aday, En İyi Film
*2020 Bavarian Film Ödülleri,En İyi Görüntü
2- Baba
Otac
DCP / Renkli Color / 120'
Sırpça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Sırbistan / Fransa / Almanya / Slovenya / Hırvatistan / Bosna Hersek, 2020
Yönetmen Director
Srdan Golubović
Sırbistan'da küçük bir kasaba. Gündüz işçi olarak çalışan ve iki çocuk babası olan Nikola’dan, yoksulluk ve açlık karısını çaresiz bir davranışa sürükledikten sonra çocuklarını sosyal hizmetlere bırakması istenir. Yetiştirilmeleri için yeterli koşulları sağlayana kadar, çocuklar koruyucu aileye yerleştirilecektir. Nikola'nın en iyi çabalarına ve çok sayıda başvurusuna rağmen, sosyal hizmetler merkezinin başkanı çocuklarını geri vermeyi reddeder ve durum umutsuz görünür. Ancak Nikola yerel yönetimin yolsuzluk yapabileceğini keşfettiğinde, Sırbistan'ı boydan boya yürüyerek davasını doğrudan Belgrad'daki ulusal bakanlığa götürmeye karar verir. Her şeye rağmen, sevgi ve umutsuzlukla teşvik edilen bu baba, adaletten ve çocuklarını büyütme hakkından vazgeçmeyi reddeder.
*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Panorama Seyirci Ödülü - Ekümenik Jüri Ödülü
*2020 Calgary Uluslararası Film Festivali, En İyi Uzun Uluslararası Uzun Metraj
*2020 FEST Uluslararası Film Festivali, Stella Artois Ödülü
FEDEORA Jüri Özel Ödülü
*2020 Sofya Uluslararası Film Festivali, Aday Büyük Ödül Balkan Yarışması
*2020 Avrupa Film Ödülü Resmi Seçti
3- Barış Gelini: “PIPPA BACCA”
Sono Innamorato Di Pippa Bacca
İtalyanca, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı
İtalya / Kanada, 2020
Yönetmen Director
Simone Manetti
Pippa Bacca olarak bilinen Giuseppina Pasqualino di Marineo, 34 yaşında İtalyan bir sanatçıydı. Savaşlarda yer alan 11 ülkeyi başka bir performans sanatçısı Silvia Moro ile birlikte otostop çekerek geçmişlerdi. Her ikisi de gelinlikleriyle yola koyulmuşlardı.
Bu yaptıklarının barış ve güven için bir mesaj olmasını istiyorlardı. “Başkalarına güvenirseniz sadece iyi şeyler alırsınız. Bu yolculuk bunu kanıtlamak için bir performanstır” diye ön görüyorlardı. İki sanatçı birçok ülkeyi birlikte otostop çekerek geçtiler ve sonra İstanbul'da bir süreliğine ayrılmaya karar verdiler. Daha sonra yeniden buluşacaklardı. Pippa, İstanbul’da yalnız başına kaldığı andan sonra kimse ondan bir daha haber alamadı.
*2020 37th Torino Film Festivali Gli Occhiali Di Gandhi Ödülü
4- Şarlatan
Šarlatán
DCP / Renkli Color / 118'
Çekçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Çek Cumhuriyeti / İrlanda / Slovakya / Polonya, 2020
Yönetmen Director
Agnieszka Holland
Çek şifacı Jan Mikolašek'inki gibi, iyi ve kötü arasındaki ince çizgide ilerleyen, büyük başarısının korkunç sırları maskelediği az sayıda hikaye vardır. Mikolášek, ateşkes sırasında, Nazi ve Komünist dönemlerin ünlülerini “idrar teşhisi” konusundaki esrarengiz ustalığıyla tedavi ederek ün ve servet kazanır. Ancak iyileştirme tutkusu; zalimlik, sadizm ve yalnızca bir kişinin bastırabileceği (asistanı František) aşk için bir yetersizlik hissiyle aynı kaynaktan beslenmektedir. Gösteriye benzeyen duruşma, bu sırları açığa çıkarmak ve onu mahvetmekle tehdit ederken, Jan'ın ikilemi olan kaderi ile hayatının tek aşkı arasındaki denge son bir teste tabi tutulur. Yüzyılın kendisi kadar katmanlarla dolu kişisel bir hikaye ve bir kişinin çağrısını sorgulamadan takip etmenin ödettiği bedelin bir yansıması.
*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali – Özel Gala
*2020 Sofya Film Festivali Bugünün Sineması
*2020 Pyeongchang Uluslararası Barış Film Festivali, Spectrum
*2020 Transilvanya Uluslararası Film Festivali, Supernova
*2020 Avrupa Film Ödülü Resmi Seçti
* Oscar 2021 Çekya Resmi Aday
5- Ve Dönüp Duruyoruz Öylece…
Ve Ma dore Mikonim ...
DCP / Renkli Color / 26’
Farsça, Türkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı
İran / Türkiye, 2017
Yönetmen Director
Farhad Eivazi
Bu belgesel rahat bir hayata ulaşmak umuduyla, Avrupa’nın kapısı olarak gördükleri Türkiye’ye gelmeye çalışan Afgan göçmenlerin hikayesidir. Türkiye’de hayal bile edemedikleri farklı bir dünya ile karşılaşırlar. Şimdi Avrupa ya da Amerika’ya gitmek için yasal ya da yasal olmayan yollarla, denizden insan kaçıranlarla sınırları geçmek için farklı bir mücadele onları beklemektedir.
* 2020 Picasso Einstein Buddha Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen
10. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI
"BEN MASUMUM"
“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”
20-26 KASIM 2020
İSTANBUL
BİRİNCİ GÜN
20.11.2020 CUMA
Giriş: 08.30-09.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI 09.00 – 09.15
Açılış Oturumu
Adem Sözüer
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı
Vuslat Dirim
Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı
İzzet Özgenç
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü
Cumhur Şahin
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Ara 10.15 – 10.30
1.Oturum
Stephen Thaman
Masumiyet Karinesi ve İlk Derece Mahkemesinin Tarafsızlığını Sağlama
Cristian Dumitru Miheş
Tanığın Susma Hakkı. Efsane mi yoksa
Gerçek mi?
Aart Hendriks
Pandemi Döneminde Adil Yargılanma
Hakkı
Ara 11.50 – 12.00
Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Onur Ödül Töreni ve Paulo Pinto de
Albuquerque’nin Masumiyet Karinesi Konulu Konferansı 12.00-13.30
Ara 13.30 – 14.00
2.Oturum 14.00 – 15.20
Edward Johnston
Adil Yargılamanın Önemini Kaybetmesi: Susma, Ön Yargılama Aydınlatması ve Kendi Aleyhine
Suçlama
András Hárs
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamasında Aile İçi
Şiddetle İlgili Davalara Karşılaştırmalı Genel Bakış
Murat Ceyhan
Önleyici Gözaltı ve Hürriyet Hakkı Çerçevesinde “Masumiyetin” Anlamı
İKİNCİ GÜN
23.11.2020 PAZARTESİ
Giriş 08.45-09.00
3.Oturum 09.00 – 10.20
Murat Önok
Ceza Hukuku ve Meslek Etiği Bağlamında Basının Adli Haberleri Verme Hakkıyla Masumiyet
Karinesi Arasındaki İlişki
Ferhat Canbolat / Günhan Gönül Koşar
Özel Yaşama Saygı Gösterilmesi Hakkının Basın Tarafından İhlalinde Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin Yerleşik İçtihatlarında Türk Hukukuna Katkı Sağlayabilecek
Hususlar
Ümit Kılınç
Masumiyet karinesi ve basın özgürlüğü: AİHM içtihatlarında çatışan iki hak
Ara 10.20 – 10.30
4.Oturum 10.30 – 11.50
Uğur Ersoy
Basit Yargılama Usulü v. Adil Yargılanma Hakkı
Ercan Yaşar
Seri Muhakeme Aklanma Hakkı ve Etkin Soruşturma Gerekliliği
Ezgi Cankurt
İddia Pazarlığında Herhangi Bir Zafer Var Mıdır? : Masumiyet Karinesi Bağlamında Kısa
Bir Tartışma.
Ara 11.50 – 12.00
5.Oturum 12.00 – 13.20
Elif Ergüne
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Suçlu Sayılmama Karinesinin Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İle İlişkisi
Sertaç Işıka
SEGBİS Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
Mert Ülgen
Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v.
Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme
ÜÇÜNCÜ GÜN
24.11.2020 SALI
Giriş 08.45-09.00
6.Oturum09.00-10.20
Fahri Gökçen Taner
Suçsuzluk Karinesi Karşısında Kabahatler Hukukunda İspat Yükünü Ters Çeviren Karinelere
ve Objektif Sorumluluğa Yer Var Mı?
Ali Tanju Sarıgül
Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğüne Getirilen Sınır-
Nemo Tenetur İlkesi
Erdal Yerdelen
Lekelenmeme Hakkı Açısından Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Syok) (Cmk M.158/6)
Ara 10.20-10.30
7.Oturum 10.30-11.50
Valentina Bonini
Masumiyet Karinesi ve Müzakere Edilmiş Adalet: Feragatin Konusu Nedir?
Zeljko Nikac/ Branko Lestanin
Olağanüstü Halde Sırp Polisinin Rolü
İlhan Ömer Koşar
Bir ‘Torba Suç’ Olarak Kara Para Aklama
Ara 11.50-12.30
8.Oturum12.30-13.50
Laura Spataru-Negura/Claudia Cliza
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gözünden Masumiyet Karinesi ile Yerel Kamu
Otoritelerinin Önyargılı Beyanları Arasındaki İlişki
Ivo Josipović/ Vanda Božić
Masumiyet Karinesi ve Hırvatistan Ceza Muhakemesi Sürecinde Taraflar Arasında Anlaşma Kurumu- Avantajları ve Dezavantajları
Amila Ferhatovic/ Kanita Pruščanović
Bosna Hersek Ceza
Hukukunda Masumiyet Karinesi
DÖRDÜNCÜ GÜN
25.11.2020 ÇARŞAMBA
Giriş 08.45-09.00
9.Oturum 09.00-10.20
Murat Volkan Dülger/ Merve Bakdur/ Onur Özkan
Sosyal Medya ve Suçsuzluk Karinesi
Buket Abanoz
Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka ve Tahmin Odaklı Hukuk Teknolojisi Karşısında Adil
Yargılanma Hakkı
Derya Tekin
Türk Ceza İnfaz Hukukunda Birleştirici Ayıplama
Ara 10.20 – 10.30
10.Oturum 10.30-11.50
Erkan Sarıtaş
Masumiyet Karinesinden Yararlanma ve Aklanma Hakkı Açısında Ceza Muhakemesinde
Düşme Kararına İlişkin Bazı Meseleler
Hazal Algan Canseven
Kanun Yolu Davasında Masumiyet Karinesinin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirmeler:
Hükümözlü Tutukluluk Uygulaması ve Olağanüstü Kanun Yolları Aşamasında Masumiyet
Karinesinin Uygulanması
Abdullah Batuhan Baytaz
Yargılamanın Yenilenmesinde Kişinin Hukuki Statüsü
Ara 11.50 – 12.00
11.Oturum 12.00-13.20
Cüneyt Yüksel
Uluslararası Adalet Divanı ve İnsan Hakları: Uluslarlararası Adalet Divanı Kararları
Işığında Uluslararası Anlaşmalardan Doğan Bireysel Hakların Kabulü
Erdem Bafra
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Haklarında Kamu Davası Açılanların
İhalelere Katılım Yasağının Hukuki Niteliği ve Süresi /
Eren Kalanyuva
Masumiyet karinesine ilişkin AİHM içtihadının Danıştay Kararlarındaki Etkileri Üzerine
BEŞİNCİ GÜN
26.11.2020 PERŞEMBE
Giriş 08.45-09.00
12.Oturum 09.00-10.00
Öğrenci Forumu
Kevser Çetin
Sanal Ortamdaki Linç Kültürünün Masumiyet Karinesi Üzerindeki Etkileri
Furkan Terzioğlu
Hukuki Realizm Bağlamında Hukuka Aykırı Gerçek Delil
Ara 10.00 – 10.10
13. Oturum 10.10-11.50
Altan Rençber
Vergi Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi: Tebliğ Edilmeyen Vergi Tekniği Raporlarına
İlişkin Durumun Değerlendirilmesi
Muammer Ketizmen / Arzu Balan
Ceza Yargılaması Sisteminde Temel Dönüşüm: Due Process’ten Suç Kontrolüne
Mehmet Maden
İngiltere ve Galler Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuyla İlgili Olarak Masumiyet Karinesine
İlişkin Bazı Tartışmalar
İlker Tepe
18. Yüzyıl Alman Ceza Hukukunda Masumiyet Kavrayışının Dönüşümü ve Bu Dönüşümün
Yansımaları
Ara 11.50 – 12.00
14. Oturum 12.00-13.40
Ayşe Yasemin Aydoğmuş
İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler
Arzu Balan / İrem Geçmez
Suçlu Olma Karinesi Örneği Olarak Sınır dışı Edilme Kararı
Mine Tan Dehmen
Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Usulî Güvenceler
A. Elif Ulusu Karataş
Türk Hukukunda Uluslararası ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin Sınır Dışı Edilmesinde
“Geri Gönderme Yasağı”
Ara 13.40-13.50
Kapanış Oturumu 13.50-14.50
Mahmut Koca
Ali Kemal Yıldız
Fatih Selami Mahmutoğlu
Öğrenci Jürisi
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali öğrenci jürisi belli oldu. Buna göre jüri üyelerini oluşturan isimler ve öğrenim gördükleri yerler şöyle:
Dilan Ayata
Marmara Üniversitesi
Film Tasarımı
Marmara University
Film Design
Emre Balcık
Marmara Üniversitesi
Radyo, TV ve Sinema
Marmara University
Radio, TV & Cinema
Hüseyin Can Demirkan
Doğuş Üniversitesi
Hukuk
Dogus University
Law
Işılay Embel
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Istanbul Bilgi University
Communication and Design Management
Cihan Koç
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul University Faculty of Law
Festival Basın Koordinasyonu
3K1P İletişim
Atakan Metin: +90 545 246 80 97
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)