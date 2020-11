10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Basın Lansımanı Yapıldı

Çevrimiçi Festival

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 10. kez sinema profesyonelleri ve seyircisi ile buluşuyor. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri ile artıyor. Festival 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci jürisi festivalde yerini alacak.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda sekiz film yarışacak

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda on film yarışacak

Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.

“Adalet Terazisi”

Bu yıl “Adalet Terazisi” yine seyirciye ulaşacak. Adalet Terazi’si bölümünde 5 tane dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleri ile söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Endüstri Günleri ‘VisionIST’

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, “Endüstri Günleri” olacak. 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi. VisionIST’in kolayca takip edilebilmesi için bu yıl akreditasyon formu da yayınlandı: https://www.icapff.com/tr/ uscff-endustri-gunleri-v...

Festival açılışı 19 Kasım’da

Festival 19 Kasım 2019 Perşembe günü çevrimiçi yapılacak açılış ile başlayacak. Massoud Bakhshi’nin yönettiği “En Uzun Gece” filmi açılışta izleyici ile buluşacak.

Akademik programda önemli konular ve konuklar “Ben Masumum”

Onuncusu düzenlenen “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”nde bu yıl, “Adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Ben Masumum” temalı filmleri bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Konuyla ilgili festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer toplantıda katılımcılara şu önemli açıklamaları yaptı: “Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programı, 19 Kasım Açılış - 26 Kasım Ödül Töreni kurgu aralıklarında çevrimiçi düzenlenecek.

Jüriler açıklandı

Festival Direktörü Bengi Semerci; Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 10. yılında "Uzun Metraj Film Yarışması" jürisini açıkladı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin uzun metraj jüri başkanlığını, ‘Teen Patti’ ve ‘Parched’ gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nın jürisinde Leena Yadav’in (jüri başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) gibi sinema dünyasının ünlü isimleri bulunacak.

Ödüllü filmlerin yönetmeni Leena Yadav Suç ve Ceza Film Festivali’nde jüri başkanı

Jüri başkanı Leena Yadav aynı zamanda, 2018 yılında ‘Netflix Orijinal Film’ kategorisinde yayınlanan ‘Rajma Chawal’ filmini yazıp yönetmesi ile de tanınıyor. Yadav’in hazırladığı ilk gerçek suç belgeseli yakında Netflix’de yayınlanacak. Jüri üyesi Rodd Rathjen ise 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü, "Batmadan" filmi ile kazanmıştı.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel gerçekleştirecek. Gabriel’in yanı sıra; Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak. Jüri başkanı Ruth Gabriel; film yapımcısı, ödüllü şiir yazarlığı ve iletişim uzmanlığı ile de tanınıyor.

“Onur Ödülleri” belli oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. 10. yılında festival danışma kurulu ‘Sinema Onur Ödülü’nü Agnieszka Holland, ‘Akademik Onur Ödülü’nü Paulo Pinto de Albuquerque ve ‘Sinemaya Katkı Ödülü’nü Uğur İçbak’a vermeyi kararlaştırdı.

Bu yıl 10.’su 20-26 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde geri sayım devam ederken onur ödüllerini alacak isimler açıklandı. Festival Direktörü Bengi Semerci tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Sinema Onur Ödülü’ Agnieszka Holland’a verilecek. Onur ödülleri 19 Kasım 2020 Perşembe günü sahiplerine takdim edilecek.

Sinema Onur Ödülü yönetmen “Agnieszka Holland”’a verilecek

İlk filmi ile 1980’de Cannes’de Uluslararası Eleştirmenler Ödülü kazanan ve genellikle siyasi ya da Polonya temalı filmleri ile tanınan yönetmen, 1981 yılında Polonya’da sıkıyönetim ilan edilmesi ve filmlerini dağıtımdan kaldırılması üzerine Fransa’ya göç etmiştir. Yabancı film dalında Oscar adayı olan Angry Harvest (1985) filmin yanı sıra To Kill the Priest (1988), Altın Küre Ödülü aldığı Europe Europe (1990), Oscar adayı In Darkness (2011), 2016'da Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü kazandığı Spoor filmleriyle tanınmaktadır. Yönetmenin en son filmleri Berlinale’de premier yapan Mr. Jones ve Charlatan filmleridir. Son filmi Charlatan Türkiye’de ilk kez 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gösterilecektir. Holland ayrıca The Killing, Cold Case, Wire gibi bilinen TV dizi filmlerinin de yönetmenliğini yapmıştır. Holland’ın 3 Oscar adaylığı olan bulunmaktadır.

19 Kasım 2020 Perşembe akşamı 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali açılış töreninde ödülünü alacak olan Agnieszka Holland aynı zamanda festivalin endüstri bölümü olan VisionIST kapsamında bir ‘Ustalık Sınıfı’ söyleşisi yapacaktır.

Akademik Onur Ödülü hukuk profesörü “Paulo Pinto de Albuquerque”’e takdim edilecek

Festivalin Hukuk ve Ceza Adaleti Uluslararası Akademik Programında bu yıl tartışılacak tema “Ben Masumum” olarak belirlendi. Akademik Onur Ödülü de 2011 yılından günümüze değin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz hakimi olarak görev yapan Ceza Hukuku profesörü Paulo Pinto de Albuquerque’ye verilecektir. Lizbon’da sürdürdüğü akademisyenliğin yanı sıra ABD, Fransa, Çin başta olmak üzere birçok üniversitede misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

Sinemaya Katkı Ödülü yönetmen Uğur İçbak’a verilecek

Her yıl verilen sinemaya katkı ödülü bu yıl İz, İstanbul Kanatlarımın Altında, Eşkiya, Hoşçakal Yarın, Vizontele-Tuuba gibi 17 uzun filmin görüntü yönetmenliğini yapan Uğur İçbak’a verilecek. Ayrıca yönetmenlik ve görüntü yönetmeni olarak çok sayıda reklam ve klip çalışmasına imza atmış olan İçbak M.S.Ü. Sinema TV Merkezi’nde eğitmen olarak yer almakta ve ‘’Aydınlatma Teknikleri’’ üzerine uygulamalı dersler vermektedir. En iyi görüntü̈ dalında 2 Altın Portakal, 1 Siyad (Sinema Yazarları Derneği) ödülü̈ bulunmaktadır.

AÇILIŞ FİLMİ

OPENING FILM

En Uzun Gece

DCP / Renkli Color / 88'

Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Fransa / İran / Almanya / İsviçre / Lüksemburg / Lübnan, 2019

Yönetmen Director

Massoud Bakhshi

65 yaşındaki kocası Nasser’i kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam’ın tek şansı Nasser’ın kızı tarafından canlı yayınlanan bir popüler bir televizyon programında affedilmesidir. Bu tv programı İran’da gerçekxten vardır ve bu film İran’da kadının konumunu, adaleti ve masumiyet kavramını sorgulamaktadır.

*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Aday Gümüş Ayı

Aday En İyi Film Generation 14plus

*2020 Sofya Uluslararası Film Festivali, Aday Büyük Ödül

En İyi Senaryo Ödülü

*Sundance Film Festivali, Jüri Büyük Ödülü

*2020 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Yönetmen Ödülü

*2020 Pyeongchang Uluslararası Barış Film Festivali Aday, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

10. ULUSLARARASI "ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI"

1- Dünyanın Damarları

Adern der Welt

DCP / Renkli Color / 96'

Moğolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Almanya / Moğolistan, 2020

Yönetmen Director

Byambasuren Davaa

Moğol bozkırlarının ortasındaki bir ilde 11 yaşındaki Amra, annesi Zaya, babası Erdene ve küçük kız kardeşi Altaa ile geleneksel bir göçebe hayatı yaşar. Zaya sürüyle ilgilenirken, Erdene tamirci olarak çalışır ve yerel pazarda Zaya'nın ev yapımı peynirini satar. Uluslararası maden şirketlerinin altın çıkarmak için yaptığı kazılarla doğal yaşamı tahrip etmeleri, verdikleri zararlar nedeniyle bu barışçıl yaşamları tehdit altındadır. Erdene, uluslararası şirketlere karşı çıkan göçebelerin lideridir. Göçebeleri şirketlerin teklif ettiği tazminatları kabul etmemeleri için ikna etmeye çalışır. Amra'nın babasının trajik bir araba kazasında ölmesinin ardından annesi göçebe hayatından vazgeçip bozkırlardan şehre taşınmak ister. Ancak Amra bunu reddeder. 11 yaşında bir çocuğun yapabilecekleri ve zekası ile babasının maden şirketlerine karşı olan mücadelesini devam ettirmeye çalışır.

*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Aday Gümüş Ayı

Aday En İyi Film Generation 14plus

2- Ektiğimiz Tohumlar

Les Graines Que L’on Sème

DCP / Renkli Color / 77'

Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Fransa, 2020

Yönetmen Director

Nathan Nicholovitch

Okulun duvarına yapıştırılan “MAKRON GİTMELİDİR” etiketinin bedelini ölümle ödeyen Chiara dışa dönük ve sosyal bir gençtir. Kilisede ve daha sonra mezarlıkta onu onurlandırmak için övgüler için birbiri ardına gelir.

*2020 Cannes Film Festivali, Acid

*2020 Hamburg Film Festivali

3- Kolektif Suç

Un Crimen Comun

DCP / Renkli Color / 96'

İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Arjantin, 2020

Yönetmen Director

Francisco Márquez

Cecilia üniversitede sosyoloji öğretmenidir. Fırtınalı bir gecede, fakir bir genç olan hizmetçisinin oğlu, Kevin çaresizce evinin kapısını çalar. Dehşete kapılan kadın, kapıyı açmaz. Ertesi gün polis tarafından öldürülen Kevin’ın cesedi nehirde bulunur. Cecilia, genç adama ilişkin hayaller görmeye başlar. Çaresizce bunu unutmaya ve hayatına devam etmeye çalışan kadın adeta hayalete dönmüştür.

*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Panorama

4- Teslimiyet

Submissao

DCP / Renkli Color / 117'

Portekizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Portekiz, 2020

Yönetmen Director

Leonardo António

Lucia, kocası tarafından tecavüze uğrar ve ona karşı dava açar. Kocasını mahkemeye çıkarmak için Portekiz hukuk sistemi ile savaşırken hamile olduğunu öğrenir. Dava, Lucia'nın bir erkeğin dünyasındaki kadını temsil ettiği kapalı oturumda gerçekleşir. Konu: evlilikte tecavüz ve fuhuş.

*2020 Tallinn Black Nights Film Festivali Resmi Seçki Yarışma

*2020 Stony Brook Film Festivali

5- Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar

DCP / Renkli Color / 90'

İngilizce; Türkçe altyazılı

İngiltere, 2019

Yönetmen Director

Henry Blake

On dört yaşındaki Tyler Hughes, omuzlarında dünyanın yükünü taşımaktadır. Doğu Londra'da gaddar sınıf arkadaşları tarafından dışlandığı ve zorbalığa uğradığı bir Öğrenci Yönlendirme Birimi’ne katılır. Evde de küçük kız kardeşi Aliyah'a bakar ve rahatlamak için fırsatı yoktur. Geceleri çalışan annesi meşgul ve umursamazdır. Toni, işini kaybettiğinde ailesini çaresiz bir mali duruma sokar. Tyler'ı şehir dışında uyuşturucu ticareti için çocukları hedef alan ve yetiştiren bir “işveren” olan Simon’a karşı savunmasız bırakır.

*2019 BFI Londra Film Festivali

*2019 Cambridge Film Festival, En İyi Film, Genç Jüri Ödülü

*2020 Tallinn Black Nights Film Festivali JF Çocuk Hakları

6- Yabancı

Namo

DCP / Renkli Color / 90'

Farsça, Kürtçe, Türkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

İran, 2020

Yönetmen Director

Nader Saeivar

Mahalle halkı, sıradan bir İran mahallesinde her gün arabalarını park etmeye başlayan iki gizemli yabancının ulusal güvenlik biriminden olduğundan şüphelenir. Her biri izlenmeleri için bir neden olduğunu düşündüğünden mahalleyi güvensizlik ve bir paranoya dalgası kaplar. Gerçek hedefin mahalleye yeni taşınmış Kürt öğretmen Bahtiyar olduğunu düşünen komşular, mahalleyi terk etmesi için ona baskı yaparlar.

*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Aday, En İyi İlk Uzun Metraj Ödülü

*2020 Hong Kong Uluslararası Film Festivali, Aday Golden Firebird Ödülü

Genç Sinema, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

*2020 Taormina Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

7- Yaşamak

Leben

DCP / Renkli Color / 109'

Türkçe ve Almanca; İngilizce altyazılı

Türkiye, 2020

Yönetmen Director

Erkan Karabağ, Talip Karamahmutoğlu

Babasının ölümden sonra annesi ile birlikte Almanya’da yaşayan Cemal’in annesinin psikolojisi bozulmuş, maddi sorunlar yaşamaktadırlar. Öğretmeni Cemal’in daha iyi bir yaşamı olması gerektiğini düşünerek sosyal hizmetleri arar. Annesi tedavi olurken kurumda kalan Cemal, annesinin intihar girişimi sonrasında Almanya’nın başka bir bölgesindeki koruyucu aileye verilir.

Yeni ailesinin komşusu olan yaşlı, hasta ve huysuz olan Garry ile bir dostluk kurar. Ama tüm hayali İstanbul’a annesinin yanına gitmektir.

*10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Dünya Prömiyeri

8- Yaşlı Kadın

69 Sae

DCP / Renkli Color / 100'

Korece; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Güney Kore, 2019

Yönetmen Director

Sun-ae Lim

69 yaşında bir kadın olan Hyo-jeong, erkek bir bakıcı tarafından tecavüze uğrar. Kendisiyle birlikte yaşayan Dong-in'e bunu bildirir ve polise rapor verir. Ama polis de dahil olmak üzere çok az kişi sözlerine inanır. Çoğu insan, bu yakışıklı genç adamın gerçekten bunu yapıp yapmayacağını sorgular. Sadece Hyo-jeong'u çok seven Dong-in, onu bu adaletsizliktenkurtarmaya çalışır ama kendisi bile ona tüm kalbiyle güvenmekte zorlanır.

Bu arada, bakıcı bunun rızaya dayalı bir cinsel ilişki olduğunu iddia eder ve mahkeme bakıcı hakkındaki tutuklama kararını reddeder. Şimdi Hyo-jeong kendi başına bir plan yapmaktadır.

*2019 Busan International Film Festivali, Aday Yeni Akımlar Ödülü

10. ULUSLARARASI "ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI"

1- 62-84 Anlaşılmadı Merkez

DCP / Renkli Color / 15’

Türkçe; İngilizce altyazılı

Türkiye, 2020

Yönetmen Director

Timuçin İpekusta

Koca şiddetinden kaçan bir kadın, aşçılık yaparak hayata tutunmaya çalışan bir trans birey ve intiharın eşiğindeki kaçak bir göçmenin bir gecede birleşen ve tehdit altına giren hayatları.

62-84, I Didn't Copy That, HQ

2- Arzu

Türkçe, İngilizce altyazılı

Türkiye / Azerbaycan, 2020

Yönetmen Director

Rufat Alizade

Savaş sırasında Arzu elinden kaçırdığı balonunun peşine düşer ve balonu ararken annesi de onu aramaktadır. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Arzunun aklında sadece balonu vardır. Bir askerin yardımıyla ağacın dalına takılan balonuna kavuşur ve eve doğru koşar. Annesiyle birlikte düşman askerlerinden gizlenirken eve baskın yapılır ve köydeki tüm balonlar göğe yükselir.

3- Ayrık Otu

DCP / Renkli Color / 10'

Türkçe; İngilizce altyazılı

Türkiye, 2019

Yönetmen Director

Doğuş Minsin

Aytuğ yaşadıklarından sonra bir kırılma noktasına gelmiştir. Ya toplumun onun için sunduğu hayatı reddedip yaşamını sonlandıracaktır ya da kendi istediği gibi yaşamayı seçip toplumu karşısına alacaktır.

4- Emziğimi Kim Çaldı?

DCP / Renkli Color / 3.49'

İtalya, 2020

Yönetmen Director

Sedighe Sharifi Dahaji

"Emziğimi Kim Çaldı?" rotoskopik bir teknikle yapılmış, günümüz dünyasının insan sorunlarına gerçeküstü bir bakış sunan kısa bir filmdir. Filmin dünyanın her yerinden insana gösterimini mümkün kılmak için karakterlerin yüzleri yoktur.

Bu sorunları entelektüel gelişimi ile daha iyi anlayan ve emziğin tüm dünyası olduğu çocukluğuna dönmek isteyen bir adamı anlatmaktadır. Adam dünyada barış olmasını ve eksorunlar çıkmamasını dilemektedir.

5- Göründüğü Gibi Değil

DCP / Renkli Color / 9.29’

Rusça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Rusya, 2019

Yönetmen Director

Ivan Zabazhanov

Parkta koşarken, Masha birbirine kelepçeli iki adam bulur. Durum, kimin suçlu kimin suçlu olmadığını anlamasını gerektirmektedir, ancak anlamak çok zordur.

6-İnsafsızlık

DCP / Renkli Color / 11’

Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

İran, 2020

Yönetmen Director

Sajad Motaharizadeh

Elham, fiziksel durumu iyi olmayan müşterilerinden birinin ikinci doğumunu engellemeye çalışan bir sosyal hizmet uzmanıdır ancak bu doğumu yaptırma riskini almak zorunda kalır.

7- İnsiyak

DCP / Renkli Color / 13.35’

Türkçe; İngilizce altyazılı

Türkiye, 2019

Yönetmen Director

Mustafa Kemal Altıner

Bir asker nerede olduğunu bilmediği bir ormanın ortasında uyanır ve elinde kalan teçhizatla yaşamını devam ettirmek için çevresini keşfe çıkar. Bu esnada düşman olduğunu düşündüğü bir askerin kendisine yaklaştığını fark eder ve sonunu kestiremeyeceği bir döngünün içine düşer.

8- Kapşonlu

DCP / Renkli Color / 7’

İspanyolca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Kolombiya, 2020

Yönetmen Director

Cristian Marín

"Kolombiya ulusal protestosunun manifestosu temel alınmıştır”.

21 Kasım 2019

David ve Camila, Felipe'nin gelmesini beklerken protestoya birlikte gitmeye hazırlanıyorlar. David, Kolombiya'nın siyasi idealleriyle ilgili bir tartışmanın ortasında kalıyor.

9- Mahallenin Bazı Kedileri

DCP / Renkli Color / 20'

Türkçe; İngilizce altyazılı

Türkiye, 2019

Yönetmen Director

Emre Sefer

Bahadır bir gün işe arabayla gitmek ister fakat arabayı çalıştırdığı sırada öndeki araca çarpar, panikle olay yerinden uzaklaşır; Bahadır’ın çarptığı araç bir komisere aittir. Bir hanımefendi olayı görür ve peşine düşer. Bahadır yeni memurluğa adım atmışken bu durumun siciline işlemesinden korkar, Hanımefendi’yi şikâyetlerinden vazgeçirmeye çalışır.

10- Yara

DCP / Renkli Color / 16.30’

Türkçe; İngilizce altyazılı

Türkiye, 2020

Yönetmen Director

Onur Güler

Doktor Bahar, oğlu Mert’in doğum günü kutlaması sırasında aldığı telefonla, ölüm raporu hazırlamak için yaşlı bir adamın evine gider. Bu görev, Bahar için mesleki rutin gibi görünse de gelininin itirafıyla rutin olmaktan çıkıp Bahar’ı vicdanı ve kariyeri arasında bırakır.

ADALET TERAZİSİ

1- Almanca Dersi

Deutschstunde

DCP / Renkli Color / 125'

Almanca; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Almanya, 2019

Yönetmen Director

Christian Schwochow

İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Almanya. Genç tutuklu evinde kalan Siggi Jepsen, "Görev Sevinci" üzerine bir makale yazmak zorundadır. Bir türlü yazmaz. Ertesi gün, ceza olarak atıldığı hücrede aynı alıştırmayı yapmak zorundadır ve zincirlerini kırmış gibi Kuzey Almanya'daki küçük bir köyde kendisini tamamen görevlere adayan bir polis memuru ve köyünyetkililerinden olan babası Jens Ole Jepsen’e ilişkin anılarını yazar.

Savaş sırasında babası, çocukluk arkadaşı Ekspresyonist sanatçı Max Ludwig Nansen'e, Ulusal Sosyalistler tarafındanzorla getirilen resim yasağını uygulamak zorunda kalır. Onu titizlikle denetler ve 11 yaşındaki Siggi'nin kendisine yardım etmesini ister. Ancak Nansen direnir ve aynı şekilde kendisi için bir oğul gibi olan Siggi'nin yardımını ister. İki adam arasındaki çatışma sürekli artar ve Siggi arada kalır. ‘Uyum mu yoksa direnç mi?’ sorusu Siggi için belirleyici hale gelir.

* 2019 Zürih Film Festivali

*2019 Tallinn Black Nights Film Festivali

*2019 Hamburg Film Festivali, Aday, En İyi Film

*2020 Bavarian Film Ödülleri,En İyi Görüntü

2- Baba

Otac

DCP / Renkli Color / 120'

Sırpça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Sırbistan / Fransa / Almanya / Slovenya / Hırvatistan / Bosna Hersek, 2020

Yönetmen Director

Srdan Golubović

Sırbistan'da küçük bir kasaba. Gündüz işçi olarak çalışan ve iki çocuk babası olan Nikola’dan, yoksulluk ve açlık karısını çaresiz bir davranışa sürükledikten sonra çocuklarını sosyal hizmetlere bırakması istenir. Yetiştirilmeleri için yeterli koşulları sağlayana kadar, çocuklar koruyucu aileye yerleştirilecektir. Nikola'nın en iyi çabalarına ve çok sayıda başvurusuna rağmen, sosyal hizmetler merkezinin başkanı çocuklarını geri vermeyi reddeder ve durum umutsuz görünür. Ancak Nikola yerel yönetimin yolsuzluk yapabileceğini keşfettiğinde, Sırbistan'ı boydan boya yürüyerek davasını doğrudan Belgrad'daki ulusal bakanlığa götürmeye karar verir. Her şeye rağmen, sevgi ve umutsuzlukla teşvik edilen bu baba, adaletten ve çocuklarını büyütme hakkından vazgeçmeyi reddeder.

*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali, Panorama Seyirci Ödülü - Ekümenik Jüri Ödülü

*2020 Calgary Uluslararası Film Festivali, En İyi Uzun Uluslararası Uzun Metraj

*2020 FEST Uluslararası Film Festivali, Stella Artois Ödülü

FEDEORA Jüri Özel Ödülü

*2020 Sofya Uluslararası Film Festivali, Aday Büyük Ödül Balkan Yarışması

*2020 Avrupa Film Ödülü Resmi Seçti

3- Barış Gelini: “PIPPA BACCA”

Sono Innamorato Di Pippa Bacca

İtalyanca, İngilizce; Türkçe, İngilizce altyazılı

İtalya / Kanada, 2020

Yönetmen Director

Simone Manetti

Pippa Bacca olarak bilinen Giuseppina Pasqualino di Marineo, 34 yaşında İtalyan bir sanatçıydı. Savaşlarda yer alan 11 ülkeyi başka bir performans sanatçısı Silvia Moro ile birlikte otostop çekerek geçmişlerdi. Her ikisi de gelinlikleriyle yola koyulmuşlardı.

Bu yaptıklarının barış ve güven için bir mesaj olmasını istiyorlardı. “Başkalarına güvenirseniz sadece iyi şeyler alırsınız. Bu yolculuk bunu kanıtlamak için bir performanstır” diye ön görüyorlardı. İki sanatçı birçok ülkeyi birlikte otostop çekerek geçtiler ve sonra İstanbul'da bir süreliğine ayrılmaya karar verdiler. Daha sonra yeniden buluşacaklardı. Pippa, İstanbul’da yalnız başına kaldığı andan sonra kimse ondan bir daha haber alamadı.

*2020 37th Torino Film Festivali Gli Occhiali Di Gandhi Ödülü

4- Şarlatan

Šarlatán

DCP / Renkli Color / 118'

Çekçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Çek Cumhuriyeti / İrlanda / Slovakya / Polonya, 2020

Yönetmen Director

Agnieszka Holland

Çek şifacı Jan Mikolašek'inki gibi, iyi ve kötü arasındaki ince çizgide ilerleyen, büyük başarısının korkunç sırları maskelediği az sayıda hikaye vardır. Mikolášek, ateşkes sırasında, Nazi ve Komünist dönemlerin ünlülerini “idrar teşhisi” konusundaki esrarengiz ustalığıyla tedavi ederek ün ve servet kazanır. Ancak iyileştirme tutkusu; zalimlik, sadizm ve yalnızca bir kişinin bastırabileceği (asistanı František) aşk için bir yetersizlik hissiyle aynı kaynaktan beslenmektedir. Gösteriye benzeyen duruşma, bu sırları açığa çıkarmak ve onu mahvetmekle tehdit ederken, Jan'ın ikilemi olan kaderi ile hayatının tek aşkı arasındaki denge son bir teste tabi tutulur. Yüzyılın kendisi kadar katmanlarla dolu kişisel bir hikaye ve bir kişinin çağrısını sorgulamadan takip etmenin ödettiği bedelin bir yansıması.

*2020 Berlin Uluslararası Film Festivali – Özel Gala

*2020 Sofya Film Festivali Bugünün Sineması

*2020 Pyeongchang Uluslararası Barış Film Festivali, Spectrum

*2020 Transilvanya Uluslararası Film Festivali, Supernova

*2020 Avrupa Film Ödülü Resmi Seçti

* Oscar 2021 Çekya Resmi Aday

5- Ve Dönüp Duruyoruz Öylece…

Ve Ma dore Mikonim ...

DCP / Renkli Color / 26’

Farsça, Türkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

İran / Türkiye, 2017

Yönetmen Director

Farhad Eivazi

Bu belgesel rahat bir hayata ulaşmak umuduyla, Avrupa’nın kapısı olarak gördükleri Türkiye’ye gelmeye çalışan Afgan göçmenlerin hikayesidir. Türkiye’de hayal bile edemedikleri farklı bir dünya ile karşılaşırlar. Şimdi Avrupa ya da Amerika’ya gitmek için yasal ya da yasal olmayan yollarla, denizden insan kaçıranlarla sınırları geçmek için farklı bir mücadele onları beklemektedir.

* 2020 Picasso Einstein Buddha Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen

10. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI

"BEN MASUMUM"

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”

20-26 KASIM 2020

İSTANBUL

BİRİNCİ GÜN

20.11.2020 CUMA

Giriş: 08.30-09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI 09.00 – 09.15

Açılış Oturumu

Adem Sözüer

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı

Vuslat Dirim

Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı

İzzet Özgenç

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürü

Cumhur Şahin

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Ara 10.15 – 10.30

1.Oturum

Stephen Thaman

Masumiyet Karinesi ve İlk Derece Mahkemesinin Tarafsızlığını Sağlama

Cristian Dumitru Miheş

Tanığın Susma Hakkı. Efsane mi yoksa

Gerçek mi?

Aart Hendriks

Pandemi Döneminde Adil Yargılanma

Hakkı

Ara 11.50 – 12.00

Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Onur Ödül Töreni ve Paulo Pinto de

Albuquerque’nin Masumiyet Karinesi Konulu Konferansı 12.00-13.30

Ara 13.30 – 14.00

2.Oturum 14.00 – 15.20

Edward Johnston

Adil Yargılamanın Önemini Kaybetmesi: Susma, Ön Yargılama Aydınlatması ve Kendi Aleyhine

Suçlama

András Hárs

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamasında Aile İçi

Şiddetle İlgili Davalara Karşılaştırmalı Genel Bakış

Murat Ceyhan

Önleyici Gözaltı ve Hürriyet Hakkı Çerçevesinde “Masumiyetin” Anlamı

İKİNCİ GÜN

23.11.2020 PAZARTESİ

Giriş 08.45-09.00

3.Oturum 09.00 – 10.20

Murat Önok

Ceza Hukuku ve Meslek Etiği Bağlamında Basının Adli Haberleri Verme Hakkıyla Masumiyet

Karinesi Arasındaki İlişki

Ferhat Canbolat / Günhan Gönül Koşar

Özel Yaşama Saygı Gösterilmesi Hakkının Basın Tarafından İhlalinde Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi’nin Yerleşik İçtihatlarında Türk Hukukuna Katkı Sağlayabilecek

Hususlar

Ümit Kılınç

Masumiyet karinesi ve basın özgürlüğü: AİHM içtihatlarında çatışan iki hak

Ara 10.20 – 10.30

4.Oturum 10.30 – 11.50

Uğur Ersoy

Basit Yargılama Usulü v. Adil Yargılanma Hakkı

Ercan Yaşar

Seri Muhakeme Aklanma Hakkı ve Etkin Soruşturma Gerekliliği

Ezgi Cankurt

İddia Pazarlığında Herhangi Bir Zafer Var Mıdır? : Masumiyet Karinesi Bağlamında Kısa

Bir Tartışma.

Ara 11.50 – 12.00

5.Oturum 12.00 – 13.20

Elif Ergüne

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Suçlu Sayılmama Karinesinin Hükmün

Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İle İlişkisi

Sertaç Işıka

SEGBİS Uygulamasının Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi

Mert Ülgen

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Galea ve Pavia v.

Malta Davası Işığında Bir Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ GÜN

24.11.2020 SALI

Giriş 08.45-09.00

6.Oturum09.00-10.20

Fahri Gökçen Taner

Suçsuzluk Karinesi Karşısında Kabahatler Hukukunda İspat Yükünü Ters Çeviren Karinelere

ve Objektif Sorumluluğa Yer Var Mı?

Ali Tanju Sarıgül

Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğüne Getirilen Sınır-

Nemo Tenetur İlkesi

Erdal Yerdelen

Lekelenmeme Hakkı Açısından Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Syok) (Cmk M.158/6)

Ara 10.20-10.30

7.Oturum 10.30-11.50

Valentina Bonini

Masumiyet Karinesi ve Müzakere Edilmiş Adalet: Feragatin Konusu Nedir?

Zeljko Nikac/ Branko Lestanin

Olağanüstü Halde Sırp Polisinin Rolü

İlhan Ömer Koşar

Bir ‘Torba Suç’ Olarak Kara Para Aklama

Ara 11.50-12.30

8.Oturum12.30-13.50

Laura Spataru-Negura/Claudia Cliza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gözünden Masumiyet Karinesi ile Yerel Kamu

Otoritelerinin Önyargılı Beyanları Arasındaki İlişki

Ivo Josipović/ Vanda Božić

Masumiyet Karinesi ve Hırvatistan Ceza Muhakemesi Sürecinde Taraflar Arasında Anlaşma Kurumu- Avantajları ve Dezavantajları

Amila Ferhatovic/ Kanita Pruščanović

Bosna Hersek Ceza

Hukukunda Masumiyet Karinesi

DÖRDÜNCÜ GÜN

25.11.2020 ÇARŞAMBA

Giriş 08.45-09.00

9.Oturum 09.00-10.20

Murat Volkan Dülger/ Merve Bakdur/ Onur Özkan

Sosyal Medya ve Suçsuzluk Karinesi

Buket Abanoz

Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka ve Tahmin Odaklı Hukuk Teknolojisi Karşısında Adil

Yargılanma Hakkı

Derya Tekin

Türk Ceza İnfaz Hukukunda Birleştirici Ayıplama

Ara 10.20 – 10.30

10.Oturum 10.30-11.50

Erkan Sarıtaş

Masumiyet Karinesinden Yararlanma ve Aklanma Hakkı Açısında Ceza Muhakemesinde

Düşme Kararına İlişkin Bazı Meseleler

Hazal Algan Canseven

Kanun Yolu Davasında Masumiyet Karinesinin Uygulanmasına İlişkin Değerlendirmeler:

Hükümözlü Tutukluluk Uygulaması ve Olağanüstü Kanun Yolları Aşamasında Masumiyet

Karinesinin Uygulanması

Abdullah Batuhan Baytaz

Yargılamanın Yenilenmesinde Kişinin Hukuki Statüsü

Ara 11.50 – 12.00

11.Oturum 12.00-13.20

Cüneyt Yüksel

Uluslararası Adalet Divanı ve İnsan Hakları: Uluslarlararası Adalet Divanı Kararları

Işığında Uluslararası Anlaşmalardan Doğan Bireysel Hakların Kabulü

Erdem Bafra

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Haklarında Kamu Davası Açılanların

İhalelere Katılım Yasağının Hukuki Niteliği ve Süresi /

Eren Kalanyuva

Masumiyet karinesine ilişkin AİHM içtihadının Danıştay Kararlarındaki Etkileri Üzerine

BEŞİNCİ GÜN

26.11.2020 PERŞEMBE

Giriş 08.45-09.00

12.Oturum 09.00-10.00

Öğrenci Forumu

Kevser Çetin

Sanal Ortamdaki Linç Kültürünün Masumiyet Karinesi Üzerindeki Etkileri

Furkan Terzioğlu

Hukuki Realizm Bağlamında Hukuka Aykırı Gerçek Delil

Ara 10.00 – 10.10

13. Oturum 10.10-11.50

Altan Rençber

Vergi Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi: Tebliğ Edilmeyen Vergi Tekniği Raporlarına

İlişkin Durumun Değerlendirilmesi

Muammer Ketizmen / Arzu Balan

Ceza Yargılaması Sisteminde Temel Dönüşüm: Due Process’ten Suç Kontrolüne

Mehmet Maden

İngiltere ve Galler Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuyla İlgili Olarak Masumiyet Karinesine

İlişkin Bazı Tartışmalar

İlker Tepe

18. Yüzyıl Alman Ceza Hukukunda Masumiyet Kavrayışının Dönüşümü ve Bu Dönüşümün

Yansımaları

Ara 11.50 – 12.00

14. Oturum 12.00-13.40

Ayşe Yasemin Aydoğmuş

İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler

Arzu Balan / İrem Geçmez

Suçlu Olma Karinesi Örneği Olarak Sınır dışı Edilme Kararı

Mine Tan Dehmen

Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Usulî Güvenceler

A. Elif Ulusu Karataş

Türk Hukukunda Uluslararası ve Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin Sınır Dışı Edilmesinde

“Geri Gönderme Yasağı”

Ara 13.40-13.50

Kapanış Oturumu 13.50-14.50

Mahmut Koca

Ali Kemal Yıldız

Fatih Selami Mahmutoğlu

Öğrenci Jürisi

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali öğrenci jürisi belli oldu. Buna göre jüri üyelerini oluşturan isimler ve öğrenim gördükleri yerler şöyle:

Dilan Ayata

Marmara Üniversitesi

Film Tasarımı

Marmara University

Film Design

Emre Balcık

Marmara Üniversitesi

Radyo, TV ve Sinema

Marmara University

Radio, TV & Cinema

Hüseyin Can Demirkan

Doğuş Üniversitesi

Hukuk

Dogus University

Law

Işılay Embel

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Istanbul Bilgi University

Communication and Design Management

Cihan Koç

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul University Faculty of Law

