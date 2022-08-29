Zafer Kupası Yeşilova Esnafspor'un

Müsabakayı Başkan Kemal Çebi de izledi

İfa Spor ve Yeşilova Esnaf Spor’un Zafer Kupası için mücadele ettiği müsabakayı izleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Dostluk ve centilmek içinde geçen karşılaşma için iki takımın futbolcularını da tebrik ediyor, maçı izleyen tüm katılımcılara takım ve hocalarına da teşekkür ediyorum” dedi.

Müsabakayı Kemal Çebi’nin yanı sıra CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, ilçe spor kulüp başkanları, yöneticiler, STK temsilcileri ve çok sayıda taraftar izledi.

30 Ağustos Zafer Kupası için iki takımın dostluk ve barış içinde rekabetine sahne olurken, kupa heyecanını taraftarlar da doyasıya yaşadı. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.