Zabıta Ekiplerinden 20 Yaşına Giren Otizmli Mehmet'e Doğum Günü Sürprizi

Küçükçekmece’de yaşayan otizmli genç Mehmet Kala mahallede zabıtalara olan sevgisiyle biliniyor. 19 yaşındaki Mehmet Kala sık sık zabıta ekiplerini ziyaret ederek karşılıksız sevgisini onlarla vakit geçirerek gideriyordu. Yeni yaşına girmeye hazırlanan Mehmet Kala’ya, Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri sürpriz yaparak onun bu sevgisini karşılıksız bırakmadı.

ZABITA EKİPLERİNDEN SÜRPRİZ

20.yaşına giren Mehmet Kala’ya zabıta ekipleri doğum gününde evinde sürpriz gerçekleştirdi. Zabıta görevlileriyle pasta kesip mum üfleyen otizmli genç büyük mutluluk yaşadı. Kutlamanın ardından belediye ekipleri ve zabıta çalışanları tarafından hediyeler verilen Mehmet, yaşadığı mutluluk karşısında teşekkür etti. Anne Serpil Çınar da güzel bir sürpriz yapan Küçükçekmece Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.