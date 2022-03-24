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Yılın Sanat Olayı: Dünyaca Ünlü İsi̇mleri̇n Eserleri̇ ‘beni̇m Koleksiyonum’ Sergi̇si̇nde

USTA SANATÇILARIN KOLEKSİYONLARI CKSM’DE

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 10:27
Yılın Sanat Olayı: Dünyaca Ünlü İsi̇mleri̇n Eserleri̇ ‘beni̇m Koleksiyonum’ Sergi̇si̇nde
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Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının koleksiyonlarından derlenen ‘Benim Koleksiyonum’ başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.  Sanat dünyası için oldukça prestijli bir sanat projesi olan sergi, Francisco Goya'dan, Salvador Dali'ye, Marcel Duchamp'tan Alberto Giacometti'ye, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Avni Arbaş'a dek dünyaca ünlü isimlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor.  Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına; Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda sanatçı, koleksiyoner ve sanatsever katıldı.

Güler: “Tüm koleksiyonerleri tebrik ediyorum”

Tüm sanatçıları ve koleksiyonerleri tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler, açılışta yaptığı konuşmada, “Sanatın evrensel değerlerinin sanatseverlere ulaşması amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken, toplumun her kesiminin sanatın eğitsel yönünden faydalanmasını istiyoruz. Bu anlamda kıymetli eserlere ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sanatseverler sergiye davetlidir” diye konuştu.

Güney Özkılınç: Çok önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapıyoruz

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Bu sergide 18 ressamın hem kendi resimleri hem de onların biriktirdiği koleksiyonuna yer verdik. Küçükçekmeceliler ve İstanbullular şanslı. Çok önemli bir koleksiyon ve biz buna ev sahipliği yapıyoruz. Bu alanda emeği geçen herkese, tüm ressamlarımıza hem kendi resimleriyle hem de koleksiyonlarıyla, biriktirdikleriyle bu sergiye katkı sunan ressamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.  

Saim Tekcan: Çok mutluyum

Koleksiyonundaki 13 baskıyı ‘Benim Koleksiyonum’ sergisinde sanatseverlerle buluşturan ve tüm sanatçılar adına söz alan sanat eğitimcisi Süleyman Saim Tekcan ise heyecanını sanatseverlerle paylaşarak,  “ Çok mutluyum. Sizlerle bu baskıları burada buluşturmak şansına eriştim. Sergiye katkı sağlayan tüm sanatçıları ve koleksiyonerleri candan kutluyorum” diyerek, Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür etti.

Goya, Duschamp, Dali ve Giacometti baskıları bu sergide

Paris’te yaşayan Türk Ressam Onay Akbaş’ın koleksiyonundan Paris’ten bu sergi için getirilen Paris ekolünün efsane ismi Alberto Giacometti baskıları ve  Bedri Rahmi Eyüboğlu desenleri, sanatçı Devabil Kara koleksiyonundan Türkiye’de ilk kez bu sergide görülen dada akımının önde gelen isimlerinden Marcel Duchamp baskıları, Doğan Paksoy koleksiyonundan orijinal Salvador Dali baskıları ile Süleyman Saim Tekcan koleksiyonundan sanat tarihinin en önemli isimlerinden Francisco Goya gravürleri; bu sergide yer alan önemli eserlerden birkaçı.

“Benim Koleksiyonum” adlı sergi 20 Nisan’a kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında sanatseverlere açık olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansu (İTHA)

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