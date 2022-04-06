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Yeteneğiyle Hayran Bırakan Ali Kılıç Resmetti

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 11 yaşındaki Otizmli Ali Tuğrahan Kılıç’ın “İz” başlıklı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Yeteneği ve yaptığı resimlerle herkesi kendine hayran bırakan Ali Kılıç, ilk kişisel resim sergisini açmanın heyecanını yaşadı. Sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterirken, açılışta küçük ressam Ali, yeteneğiyle takdir topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:22
Yeteneğiyle Hayran Bırakan Ali Kılıç Resmetti
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Anne Duygu Kılıç: Yeteneğiyle otizme teslim olmadı, karşısında durdu

 

1 yaşından sonra otizm tanısı alan Ali, 3 yaşında resme başlayarak, ayrıntıları görmesi ve resmetmesiyle ailesinin dikkatini çekti. Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nin Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirdiği atölye çalışmasında da küçük ressamın eğitmenler tarafından sanata karşı yakınlığı tespit edildi. Ali’nin çizim yeteneğini erkenden farkeden annesi Duygu Kılıç, oğluyla ilgili şunları söyledi:

 

“Ali Tuğrahan 3 yaşına geldiğinde resim yeteneğini farkettim. Zira ilk resmi 'fil'di; ben rastgele çizimler sonucu olmuştur diye üzerine bile düşmedim. Ardından yenileri geldi daha çok elektronik aletlerin sembollerini, çeşitli logoları yiyecek paketlerinin resimleri… Etrafına bu kadar ilgisiz görünen bir çocuğun bu kadar ayrıntıları görüyor ve resmediyor olması muhteşemdi. Çeşitli büyüklükte kâğıtlar, renkli kalemler, boyalar, hepsiyle tanıştırdım yavaş yavaş, destek oldum, mutlu oldum, heyecanlandım. Aslında biz ona değil o bize yol açtı. Otizme teslim olmadı, karşısında durdu. Kendini geliştirdi, hala da devam ediyor.”

 

2 Mayıs’a dek ziyarete açık

 

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği sergi, 2 Mayıs’a dek Güzel Sanatlar Akademisi’nde ziyaret edilebilir. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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