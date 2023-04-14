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YEKTA KOPAN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

YEKTA KOPAN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ İMZALI MÜZE’NİN BU AYKİ KONUĞU YEKTA KOPAN OLDU Küçükçekmece Belediyesi, moderatörlüğünü yazar Metin Celal’in yaptığı İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri’nde bu ay seslendirme sanatçısı, sunucu ve yazar Yekta Kopan’ı konuk etti. Onlarca filmde usta aktörleri seslendiren ve yazdığı kitaplarla pek çok ödüle layık görülen Yekta Kopan, öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide, kitap koleksiyonerliği ve okuma yolculuğu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2023 Cuma 11:04
YEKTA KOPAN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
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YEKTA KOPAN KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ İMZALI MÜZE’NİN BU AYKİ KONUĞU YEKTA KOPAN OLDU

Küçükçekmece Belediyesi, moderatörlüğünü yazar Metin Celal’in yaptığı İmzalı Kitaplar Müzesi Sohbetleri’nde bu ay seslendirme sanatçısı, sunucu ve yazar Yekta Kopan’ı konuk etti.  

Onlarca filmde usta aktörleri seslendiren ve yazdığı kitaplarla pek çok ödüle layık görülen Yekta Kopan, öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide, kitap koleksiyonerliği ve okuma yolculuğu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.

‘İyi okurluğumun temeli Gezici Kütüphane’dir’

Kendisini iyi bir okur olarak niteleyen Yekta Kopan, bunun sebebinin Gezici Kütüphane olduğunu ifade ederek, çocukluk anısını katılımcılarla paylaştı:

“Benim ilk deli okurluğum Gezici Kütüphane ile başladı. 7 ya da 8 yaşlarımdaydım. Bir otobüse biniyorsun. Şoför aynı zamanda kütüphane görevlisi.  Bütün koltuklar çıkarılmış otobüste. Gezici Kütüphane’de en fazla iki haftada bir kitabı okuyup bitirmeyi öğreniyorsun. Yoksa kitabı alıyorlar. Her hafta o saatte, orda olmayı öğreniyorsun. Çünkü o abi gelecek ve konuşacak seninle. Arkadaşlar var. Kitap okuyarak, kendi ekosistemini entelektüel dünyanı oluşturuyorsun. Gezici Kütüphane bana, kitaba iyi bakmayı, zamanlamayı, okuma ritmini öğretti. Tüm bunlardan öte kitapla kimlik elde edilebileceğini öğretti. Kitap okuyarak kendi çevrende bir kimlik edinilebiliyorsun. Kendi kütüphanemde 10 binin üzerinde kitabım var”

‘Mekânlar olmazsa, anılarınızı yerleştirecek zemin bulamazsınız’

Yekta Kopan, kitapçıların, kütüphanelerin ve sahafların önemine değindiği konuşmasında, günümüz kitap okuma kültürüne bir eleştiride bulunarak, “Kitapçılar çok önemli. Belki artık kitap alışkanlığımız kalmadı ve birçoğunuz internet üzerinden kitap alıyorsunuz. Ama mekânlar ve müzeler şehrin ve sizin belleğinizi oluşturur. Mekânlar olmazsa, bizlerin yaşınıza geldiğinizde anılarınızı yerleştireceğiniz zeminler olmayacak. Anılar, mekânlarla kurgulanan şeylerdir. Kitapçılar ölüyor, pastane kültürü ölüyor…  Peki! Sen nereye gideceksin? Tamam harika… Bedava internetle zaman geçiyor da o zaman sende kalıcı bir şey bırakmıyor. Benimsediğin ve seni benimseyen şeyler olmuyor” dedi.

Yekta Kopan’ın koleksiyonundan 15 nadide eser İmzalı Müze’de

İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi, Yekta Kopan’ın koleksiyonundan Dar Çağ, Aranılan Katil, Yedi Kızlar, 10 Küçük Zenci, Siyah Melek, Kaçak, Başsız At, Telgrafhane, 1984 gibi yerli ve yabancı ilk baskı 15 nadide esere, bir ay boyunca ev sahipliği yapacak.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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