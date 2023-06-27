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‘Yaşamdan Renkler' Sergisi SKSM’De
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‘Yaşamdan Renkler' Sergisi SKSM’De

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, 18 ressamın eserlerinden oluşan ‘Yaşamdan Renkler’ adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide; yağlı boya, karakalem ve kuru boya tekniğiyle oluşturulan, Atatürk, doğa ve hayvan figürlerinin yer aldığı birbirinden farklı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Haziran 2023 Salı 08:43
‘Yaşamdan Renkler' Sergisi SKSM’De
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Sonay Yılmaz: Sanat, insanın kendini ifade etmesini sağlar

Resim eğitmeni Sonay Yılmaz serginin açılış konuşmasında, ‘’Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla bizim için çok özel ve anlamlı bir sergi. ‘Yaşamdan Renkler’ adlı bu sergimizde yağlıboya ve karakalem tekniğinden oluşan 50 adet resim yer alıyor. Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerlerle ölçülür. Sanatçı esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. Sanat insanın kendini ifade etmesine, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirmesine olanak sağlar’’ dedi.

14 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir

Sanatçılar; Gönül Altun, Selda Kumaş, Semahat Baykal, Aydur Akman, Selda Kara, Emine Bayazıt, Sevinç Serap Özkaş, Asiye Aydın, Kadriye Utku, Gülistan Geçit, Kamile Aşık, Kaniver Aldemir, Ergül Feyiz, Feride Yaşar, Haldun Erdinç, Vildan Sezen ve Bahar Göksu’nun eserlerinden oluşan sergi, 14 Temmuz’a kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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