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Yahya Kemal’e Dair İlk Kez Görülecek Belge Ve Fotoğraflar ‘Son Fasılda Bir Ömür’ Sergisi’nde

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’nin en büyük temsilcilerinden olan İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı’yı ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları ve belgelerinin yer aldığı anlamlı bir sergiyle anıyor. ‘Son Fasılda Bir Ömür’ isimli sergi, 8 Ocak Cumartesi günü Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:40
Yahya Kemal’e Dair İlk Kez Görülecek Belge Ve Fotoğraflar ‘Son Fasılda Bir Ömür’ Sergisi’nde
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Kitabın ön yazısını Beşir Ayvazoğlu kaleme aldı

Özel bir kurgu ile hazırlanmış Yahya Kemal'in yaşamı, sanat hayatı, oldukça renkli ve geniş çalışma alanlarının yanı sıra dostlarını anlatan sergi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından usta şair anısına kitap haline getirilerek, ölümsüzleştirilecek. Beyatlı ile ilgili edebi bir kaynak olarak raflarda yerini alacak olan kitabın ön yazısını ise usta şair üzerine en kapsamlı araştırmaları yapan ve "Yahya Kemal Ansiklopedisi" hazırlayan, araştırmacı-yazar Beşir Ayvazoğlu kaleme aldı.

Kemal Çebi: Beyatlı, yalnızca şair ve sanatkâr değil önemli bir fikir adamıydı

Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı’ya dair ilk kez görülecek belge ve fotoğraflara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ömrünün büyük bir çoğunluğunu İstanbul’da geçirmiş olan Yahya Kemal’e ‘Aziz İstanbul’ şiirini yazdıran İstanbul sevgisidir. Büyük şairlik ve sanatkârlığının yanında bir fikir adamı olarak da değerlendirebileceğimiz Yahya Kemal’in ismini ilçemizdeki bir kültür merkezinde de gururla yaşatıyoruz.  Üsküp’te dünyaya gelen ve tam bir İstanbul aşığı olan edebiyat dünyamızın ölümsüz çınarı Yahya Kemal adına düzenleyeceğimiz sergiye tüm sanatseverlerimiz davetlidir” diye konuştu.

20 Şubat’a dek CKSM’de izlenebilir

Sergi; Yahya Kemal'in yaşamı, çalışmaları, görevleri, dostlukları, şiirleri, Yahya Kemal'in İstanbul'u (semtleri ve mekanları), İstanbul şiirleri ve sevgisi üzerine bölümlerden oluşacak. Usta şairin, Pakistan Büyükelçiliği yıllarında hiç yayınlanmamış fotoğraflarının yanı sıra ilk görülecek el yazısı ile şiirleri, notları ve belgeleri de sergide yer alacak.

Fotoğraf, belge, kitaplar Alper Çeker Koleksiyonu’ndan

Serginin ana malzemesini oluşturan fotoğraf, belge, kitaplar Alper Çeker Koleksiyonu’ndan derlendi. Ayrıca sergiye Emin Nedret İşli, Mehmet Erte, Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi arşivleri de katkı sundu.

‘Son Fasılda Bir Ömür –Yahya Kemal Beyatlı’ isimli sergi, 20 Şubat’a dek CKSM’de görülebilir. 

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