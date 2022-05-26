banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.450,84
ALTIN
974,49
DOLAR
16,36
STERLİN
20,69
EURO
17,60
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları...
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti
Son Dakika
En Kalabalık Miting Ve Konvoy...
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

“vıncent Van Gogh İle Bi̇rli̇kte Zeyti̇n Ağaçları Gölgesi̇nde” Aksm’de

Küçükçekmece Belediyesi, 3.Uluslararası Masal Festivali kapsamında “Vincent Van Gogh ile Birlikte Zeytin Ağaçları Gölgesinde” belgesel anlatımlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 16:33
“vıncent Van Gogh İle Bi̇rli̇kte Zeyti̇n Ağaçları Gölgesi̇nde” Aksm’de
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Modern sanatın en ünlü temsilcilerinden Vincent Van Gogh’un intihar etmeden çok kısa bir süre önce yaptığı 15 adet ‘Zeytin Ağacı’ yapıtını gümünüz çağdaş sanatçıları yeniden resmetti. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenen eserlere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Güney Özkılınç: Küçükçekmece’nin hikâyesiyle genel hikâyeyi birleştirmek istedik

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, ‘’Bu yıl Masal Festivali’nin üçüncüsünü yapıyoruz ve temamız Ağaç Gölgesinde Masallar. İlçemizde sadece konser, tiyatro yapalım istemedik. Amacımız ilçenin hikâyesiyle genel hikâyeyi birleştirmek. Ayrıca Küçükçekmece’yi envanterlemek istedik ve bu doğrultuda ilçemizle ilgili 6 envanter planı, 20’ye yakın ise basılı eserimiz oluşturduk. Masal Festivali’nin açılışını bu sergi ile müjdeliyoruz. Sergide emeği geçen 17 sanatçımıza tek tek teşekkür ediyorum, çok güzel bir sergi oldu’’ dedi.

Hasan Hüseyin Nas: Çalışmamda sanatçı ile bağ kurmaya çalıştım

Sergide ilk kez bir eserini sanatseverlerin beğenisine sunan Hasan Hüseyin Nas, ‘’Van Gogh’un yaşamının son dönemini geçirdiği Saint-Rémy'de gördüğü tedavi sırasında resmettiği zeytin ağaçları yalnızca bir ağaçtan ibaret değil, içerisinde kişisel hikâyesini de barındırıyor. Bu sebeple sıra dışı ve ilham verici. Çalışmamda zeytin ağaçlarının gövdelerine sadık kalarak sanatçı ile bağ kurmaya çalıştım ve kendi bakış açımla resmettim’’ dedi.

Günümüz Çağdaş Sanatçıları Zeytin Ağaçları’nı yeniden yorumladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Masal Festivali’nin bu yılki teması ağaç olarak belirlendi. Bu sebeple bir araya gelen 15 ressam, dünyaca ünlü ressam Van Gogh’un en bilinen eserlerinden biri olan Zeytin Ağaçları tablosunu yeniden yorumladı.

Sanatçılardan Orhan Alkaya, Seren Ceren Asyalı, Elif Aydemir, Nazan Azeri, Fırat Bingöl, Pınar Bora, Burçin Erdi, Serhat Gökçaylar, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Serdal Kesgin, Gülen Kesova, Hasan Hüseyin Nas, Tülin Onat, Deniz Pireci, Şevket Sönmez ve Melihat Tüzün’ün resimleri adeta zeytin ağaçlarının yağmalanmasına tepki niteliğindeydi. Ayrıca ressamlar eserlerinde zeytin ağacının bolluğun, adaletin, sağlığın, refahın ve barışın sembolü olduğuna değinerek zeytinin insanlık için önemini kendilerine özgü anlatım dili ve tekniğiyle sundu.

“Vincent Van Gogh ile Zeytin Ağaçları Gölgesinde” resim sergisi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde 15 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3. Uluslararası Masal Festi̇vali̇ ‘masali̇stanbul’ Başladı
3. Uluslararası Masal Festi̇vali̇ ‘masali̇stanbul’ Başladı
19 Mayıs Satranç Turnuvası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
19 Mayıs Satranç Turnuvası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Sinemanin Görünmeyen Emekçisi Ibrahim Enez’in Imzasiyla “Film Afişleri” Sksm’de
Sinemanin Görünmeyen Emekçisi Ibrahim Enez’in Imzasiyla “Film Afişleri” Sksm’de
Küçükçekmece’de Masal Kamyonu Yola Çıkıyor
Küçükçekmece’de Masal Kamyonu Yola Çıkıyor
Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden 19 Mayıs’a Özel Bi̇r Di̇zi̇ Etki̇nli̇k
Küçükçekmece Beledi̇yesi̇’nden 19 Mayıs’a Özel Bi̇r Di̇zi̇ Etki̇nli̇k

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169