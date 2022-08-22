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Vatandaşlar Macere Parkları'nda Stres Atıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkı’nda, Haziran ayından bu yana 2700 adrenalin tutkunu yaz mevsiminin ve tatilin tadını çıkartırken, gönüllerince eğlenip stres attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44
Vatandaşlar Macere Parkları'nda Stres Atıyor
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Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Soğuksu Macera Parkı ve Selçuklu Macera Parkı haftanın altı günü, hem bireysel hem de grup olarak gelen ziyaretçilere ağırlıyor. Okulların yaz tatiline girmesinden itibaren Macera Parklarından toplam 2700 vatandaş ücretsiz olarak faydalandı. Yediden yetmişe tüm vatandaşlar; kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarında oluşan oyun alanlarında keyifli dakikalar geçirdi.

70’den 70’e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Vatandaşların Macera Parkına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Eğitmen Onur Tulum, ‘’Parklarımızda 4 tane oyun parkurumuz var. Amacımız ziyaretçilerimizin kaliteli bir şekilde zaman geçirmesini sağlamak ve tatile gidemeyen vatandaşlarımızı burada ücretsiz bir şekilde ağırlamak. En önem verdiğimiz konugüvenlik önlemleri. Kask, kemer gibi güvenlik ekipmanlarını biz karşılıyoruz. Oyun alanlarına girmeden önce güvenlik ekipmanlarını, onların nasıl kullanılacağını anlatıyoruz ve gerekli kontrolleri yapıyoruz. Ayrıca her parkurun kendine özgü güvenlik önlemi de bulunuyor. 120 cm üzeri ve 120 kilonun altında olan, yediden yetmişe her yaştan vatandaşlarımız parkurlara yoğun ilgi gösteriyor’’ dedi.

‘’Macera Parkı’nda çocukluğuma geri döndüm’’

Macera Parkına grup olarak gelen ziyaretçilerden Ergül Şimay ise; ‘’Buraya çocuklarımızla ve tanıdıklarımızla grup olarak geldik. Tırmandım, zepline yaptım yani çocuklarla birlikte eğlendim. Ben 45 yaşındayım, bizim zamanımızda böyle imkânlar yoktu. Bugün burada çocukluğuma geri döndüm, fırsat buldukça tekrar gelmeye ve eğlenmeye devam edeceğim. Çocuklarımıza ve bize bu imkânı sunan, ayrıca buraya ulaşmamız için aracımızı da sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkürlerimizi iletiyorum’’ dedi.

Soğuksu Macera Parkı’nda parkurların ve eğlencenin tadını çıkartan Hasan Ali Uzun ise ‘’ İlk geldiğimde biraz korktum ama sonra çok eğlendim. Yüksekten atladım, tırmanma duvarına tırmandım ve çok eğlendim. Burada kendimi güvenli hissettim, tekrar gelmek çok isterim’’ dedi.

Macera Parkları: Yeşilin ve eğlencenin birleştiği yer

Yeşille ve doğayla iç içe eğlenmek isteyenler vatandaşlar, Eylül ayının sonunda kadar açık olan Soğuksu Macera Parkı’ndan 0212 541 77 08 numaralı telefondan, Selçuklu Macera Park’ından ise 0212 302 77 78 numaralı telefondan randevu alabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ iTHA

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