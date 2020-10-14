Uluslararası Masal Festivali ‘Masal İstanbul’ Küçükçekmece’de Başladı

Küçükçekmece'de Masalların Büyülü Dünyasına Yolculuk Başladı

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba – Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve pandemi şartlarına uygun olarak organize edilen festivalin açılış gecesi renkli görüntülere sahne oldu. İlçede 6 gün boyunca sürecek olan festival kapsamında Türk, İtalyan, Alman, İngiliz ve Filistinli 29 alanında uzman isim yetişkin ve çocuklara masallar anlatarak, masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptıracak.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Kemal Çebi: Amacımız Küçükçekmece'yi hak ettiği marka değerine kavuşturmak

Festivalin ana temasını belirlerken, Küçükçekmece Gölü’nü mesken tutan kuşların kendilerine ilham verdiğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de yaşayan 166 kuş türünün ve göç yolları ilçemiz olan kuş türlerinin gelecek nesillere aktarılmasını misyon edindik. Festivalin ana temasını belirlerken kuşlar hayal gücümüzü kanatlandırdı. 6 gün boyunca masalların büyülü dünyasına yolculuk yapacağız. Küçükçekmece bir mozaik kent. Bizim görevimiz ilçemizi hak ettiği marka değerine kavuşturabilmek. Küçükçekmece’yi kültür, sanat ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir kent haline getirerek, herkesin mutlu olduğu bir kent inşa etmek istiyoruz. Kültürden, sanattan ve eğitimden asla tasarruf etmeyeceğiz” diye konuştu.

Kuş temasıyla masallar ve türküler sanatseverlerle buluştu

Açılış toplantısına Başkan Çebi’nin yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Masal İstanbul’un Sanat Yönetmeni Nazlı Çevik Azazi ve davetliler katıldı.

Müzik eşliğinde anlattığı masallarla geceyi renklendiren Nazlı Çevik Azazi, “Bu festival benim için bir düştü, şimdi gerçek oldu. Masala aşık olan düşbazlar, 6 gün boyunca festivale nefes vermek için Küçükçekmece’de olacaklar. Her bir masal kuş kanadında taşınmış bir tohum ve dinleyicinin kulağıyla buluştuğu zaman canlanıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Güney Özkılınç da Başkan Çebi’ye sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Türk Halk müziğinin usta yorumcusu Nida Ateş ise festivalin açılış gecesinde “Kuş Kanadında Türküler” temalı konser verdi. Turna, bülbül, keklik gibi kuşları konu alan türküleri seslendiren Ateş, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilecek

6 gün boyunca 29 masal anlatıcısı, 8 akademisyen ve araştırmacı-yazar sadece çocuklara değil, yetişkinlere de masallar anlatarak, akademik sunumlar yapacak. 18 Ekim’e dek Küçükçekmece’deki meydanlarda ve okullarda pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilecek olan festivalde, Küçükçekmece Belediyesi’nin hayata geçirdiği Masal Kamyonu da kapı kapı dolaşarak masallar anlatacak. Kamyonun üstündeki masal anlatıcısı müzisyenin ritimleri eşliğinde masalını anlatırken çocuklar ve yetişkinler evlerinden çıkmadan pencerelerinden masal dinleme fırsatı bulacak. Müzisyen Faysal Macit de performansıyla masal anlatıcılarına eşlik edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)