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Tuna Nehri'nin Bir Asırlık Fotoğrafları AKSM’de

KÜÇÜKÇEKMECE’DE TUNA GÜNÜ’NE ÖZEL SERGİ: ‘TARİHLE AKAN NEHİR’ Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen Tuna’nın Dalgaları projesi kapsamındaki “Tuna – Tarihle Akan Nehir” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Macaristan Başkonsolosu László Keller ve Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gábor Fodor, Macaristan Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Balazs Szöllössy, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen açılışta, dostluk ve işbirliği mesajları verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 18:40
Tuna Nehri'nin Bir Asırlık Fotoğrafları AKSM’de
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Tuna Nehri kıyısında geçen 100 yıllık anılar sergileniyor

Sergideki fotoğraflar, Fortepan Fotoğraf Arşivi’nden seçilmiş toplam 80’den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri’nin kıyısında, son 100 senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne seriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Güney Özkılınç: İşbirliğimiz açısından sergi bir başlangıç

Sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden Küçükçekmece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Bu sergiye Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle açtık ve ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sergi bizim için bir başlangıç. Macaristan ve Macar kültürü ile işbirliğimiz artarak devam edecek” dedi.

Başkonsolos László Keller: Macar kültürünü tanıtmak için iyi bir fırsat

Macaristan Başkonsolosu László Keller ise “Buradaki fotoğraflar, izleyenleri Tuna Nehri’nde tarihi bir geziye çıkarıyor. Fortepan Fotoğraf Arşivi’nden seçilmiş toplam 80’den fazla analog fotoğraf yer alıyor. Bu organizasyon, Macar kültürünü tanıtmak için iyi bir fırsat. Kültürleri birbirine bağlayan Tuna Nehri için her 29 Haziran Uluslararası Tuna Nehri günü olarak kutlanır. Bu sergide bu kutlamanın bir parçası. Küçükçekmece’de çok güzel ağırlandık ve bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

30 Temmuz’a dek sanatseverleri ağırlayacak

Sergide yer alan fotoğrafların çoğu negatif film kullanılarak çekildi. Bu filmler 1932 ile 2007 arasında Budapeşte’nin 30 km kuzeyinde bulunan Vác şehrinde üretildi. Üretim sırasında Tuna’nın suyu da kullanıldı, böylece buradaki fotoğraflar birçok anlamda Tuna Nehri’yle bağ kurdu, onunla kavuştu. İstanbul’la olan bağı ise, Sirkeci’deki fotoğrafçılarda halen kullanılabilen Fortepan filmleri ile kuruluyor.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde gezilecek sergi, 30 Temmuz’a dek sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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