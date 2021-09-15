‘Tepki’ Kendi Semtinde Sahne Aldı

Küçükçekmeceli olmasıyla bilinen başarılı Rap sanatçısı Tepki, Küçükçekmece Belediyesi’nin
düzenlediği ‘Çekmecem’de Sanat Var’ konserleri kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı’nda
sahne aldı. Konsere özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.
“Menekşe” şarkısında doğduğu, büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü Küçükçekmece’den
bahseden Tepki, geçtiğimiz yıllarda “Çekmece’den Yıldızlara” adlı bir şarkının da
mimarlarından olmuştu. ‘Denedim, Boom Bap, Lambalar ve Kelebek, Yak’ şarkılarını
hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, canlı konser performansıyla gençleri mest etti.
Tepki: Rüya gibiydi Küçükçekmece
Kendi evinde konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden Tepki, Küçükçekmeceli
gençlerle rüya gibi bir konser akşamı yaşadığını söyleyerek, Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye
sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)