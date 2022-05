‘Siyah Ve Beyaz’ Aksm’de Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

“Her iki karşıtlıkta tüm duyguları anlatmaya çalıştık”

Ruhlarında hissettikleri tüm farklılıkları siyah ve beyazın zıtlığıyla tuvale aktaran sanatçılar, her görüntünün bir duygusu olduğunu ve eserlerinde bunu yansıttıklarını belirterek, sergiyi; “Doğa her ne kadar tüm renkleri içerisinde barındırsa da; biz her yüze vuran ve her yüzden yansıyan siyahı ve beyazı var ettik sevgimizle. Ruhumuzdan geçenleri tuvale aksettirdik en saf halimizle. Siyahın bütünlüğünde, beyazın saflığını gördük, beyazın duruluğunda siyahın yoğunluğunu yaşadık. Her iki karşıtlıkta tüm duyguları anlatmaya çalıştık, en görsel ifademizle” sözleriyle anlattı.

22 Mayıs’a dek ziyaretçilerini bekliyor

Siyah ve beyazın zıtlığından ziyade bir bütün olduğuna dikkat çeken sergi, 22 Mayıs’a kadar AKSM’de ziyaret edebilir.

