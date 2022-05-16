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‘Siyah Ve Beyaz’ Aksm’de Sanatseverlerle Buluştu

Siyah ve beyazı fırçalarıyla yeniden yorumlayan Ressamlar Figen Sezgin ve Gülden Karadere’nin birbirinden farklı resim çalışmaları Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:31
‘Siyah Ve Beyaz’ Aksm’de Sanatseverlerle Buluştu
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

 “Her iki karşıtlıkta tüm duyguları anlatmaya çalıştık”

Ruhlarında hissettikleri tüm farklılıkları siyah ve beyazın zıtlığıyla tuvale aktaran sanatçılar,  her görüntünün bir duygusu olduğunu ve eserlerinde bunu yansıttıklarını belirterek, sergiyi; “Doğa her ne kadar tüm renkleri içerisinde barındırsa da; biz her yüze vuran ve her yüzden yansıyan siyahı ve beyazı var ettik sevgimizle. Ruhumuzdan geçenleri tuvale aksettirdik en saf halimizle. Siyahın bütünlüğünde, beyazın saflığını gördük, beyazın duruluğunda siyahın yoğunluğunu yaşadık. Her iki karşıtlıkta tüm duyguları anlatmaya çalıştık, en görsel ifademizle” sözleriyle anlattı.

22 Mayıs’a dek ziyaretçilerini bekliyor

Siyah ve beyazın zıtlığından ziyade bir bütün olduğuna dikkat çeken sergi, 22 Mayıs’a kadar AKSM’de ziyaret edebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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