Sivil Savunma Amirliği Ekipleri AFAD'a Akredite Oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD akreditasyon sürecini tamamlayan STK ve bazı belediyelerin arama kurtarma ekiplerinin sertifikalarını düzenlenen törenle takdim etti. Programa Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çeşitli kurumlardan yüzlerce afet gönüllüsü katıldı.

Süleyman Soylu’dan Afet Gönüllülerine Teşekkür

AFAD eğitimini başarıyla tamamlayan afet gönüllülerine sertifikalarını takdim eden Süleyman Soylu, “Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri ancak aynı zamanda afet riski oldukça yüksek topraklarında yer alıyor. Tropikal fırtınalar ve aktif volkanlar dışında dünya genelinde görülen 31 çeşit doğal afetin neredeyse tamamına karşı risk altındayız. Bir niyet beyanı ve bir duruş örneği sergileyen siz değerli afet gönüllülerine, akredite olan 24 kuruluş nezdinde bütün kurumlarımıza almış olduğunuz bu önemli sorumluluk için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Küçükçekmece Sivil Gücünü Artırıyor

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’nin 20 kişi katıldığı törende akreditasyon sertifikasını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Savunma Amirliği, 16’sı balık adam olmak üzere toplam 53 kişiden oluşan arama kurtarma personeli, 1 adet arama kurtarma köpeği, 2 adet zodiac bot, 2 adet acil müdahale aracı ve ekipmanlarla her türlü afetle mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip, 2019 yılı Tunceli Ovacık ilçesindeki boğulma vakasında, 2020 İzmir Bayraklı ilçesinde yıkılan sitede ve Kastamonu sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği tarafından 55 bin vatandaşa Temel Afet Bilinci eğitimi verilirken, 60 bin vatandaşla da yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA