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‘SİNESTEZİ Günlükleri’ SKSM’De

Ressam Kemal Arslan’ın, ‘Sinestezi Günlükleri’ adlı resim sergisi Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Aralık 2021 Çarşamba 09:24
‘SİNESTEZİ Günlükleri’ SKSM’De
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Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in öğrencisi olan Kemal Arslan, 1997 yılında geçirdiği hastalıktan sonra klasik müzik ve resim sanatına daha fazla mesai harcadı. İlkokul yıllarından beri tutkuyla yaptığı resimlerini, okuduğu kitaplar ve bilinçaltı teknikleriyle harmanladı. 

 

80’den fazla eser ilk kez sergilenecek  

Arslan sergisinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk müziğinin önemli isimlerinden Zülfü Livaneli’ni, Klasik Batı müziğinin önde gelen bestecilerinden Mozart ve Beethoven’ı Çağdaş Türk şiirinin ustası olan Nâzım Hikmet Ran’ı ve daha birçok ünlü ismi yorumladığı eserler yer alıyor.  

Kemal Arslan: Anadolu kültürüne imza atmış ustalara minnetlerimi sunarım 

‘‘Bizlere varlıklı yaşam yerine var olmayı, özgür olmanın bir zorunluluk olduğunun bilincine ererek yaşamayı, tolerans- tevazu- empati ve özveri sahibi olmayı ve de sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını öğretmeye çalışan tüm dünya bilim, felsefe ve sanat ustalarıyla, Anadolu kültürüne imza atmış eski ve hala yaşayan çok değerli ustalara minnet ve şükranlarımı sunarım.’’ 

Farklı duygusal algıların birleşmesi: Sinestezi   

Sinestezi, ‘’birleşik duyu’’ anlamına gelmektedir. Sinestezik kişilerde belirli bir duyunun uyarılması, olağanın dışında bir duyusal deneyimi tetikler: Örneğin; bir ses ya da müzik kesiti yalnızca işitilmekle kalmaz, aynı zamanda görülebilir, tadılabilir ya da dokunulabilir olur. Sinestezik kişiler bu etkilere öylesine alışmıştır ki, başkalarının da aynı deneyimleri yaşamadığını anladıklarında genellikle şaşırırlar.  Bu tür deneyimler, hiçbir anlamda patolojik birer anormallik değildir; sadece istatistiksel açıdan sıra dışıdır. 

5 Ocak tarihine kadar görülebilir 

Kemal Arslan’ın 80 yıllık birikimiyle oluşturduğu eserlerini, sanatseverler 5 Ocak 2022 tarihine kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edebilir. 

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