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Sinemanin Görünmeyen Emekçisi Ibrahim Enez’in Imzasiyla “Film Afişleri” Sksm’de

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Türk sinemasının tarihinde el emeği film afişleriyle imzası olan, sinemaya gönül veren sanatçı İbrahim Enez’in sinema afişleri resimlerine ev sahipliği yapıyor. Süleyman Saim Tekcan koleksiyonundan “Filmden Resme Sinema Afişleri” sergisi, sanatseverleri sinema tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:58
Sinemanin Görünmeyen Emekçisi Ibrahim Enez’in Imzasiyla “Film Afişleri” Sksm’de
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İbrahim Enez: 70 senedir boyaların içerisindeyim

 

Film afişlerinin en önemli ustalarından İbrahim Enez, ‘’17 yaşında sinemayla tanıştım ve 70 senedir de boyaların içerisindeyim. Sinemaya hayranım, gençliğimde sinema kapılarına büyük dev panolar yapılıyordu biz ona fener afişi diyorduk. Bana ilham olan o fener afişleriydi. Tükenmez bir enerji ile Amerikan film afişlerinin baskılarını, renklerini incelerdim. Acı Zeytin ilk yaptığım orijinal film afişiydi. Yeşilçam’ın baş filmcileriyle çalıştım ve bugüne kadar yaklaşık 4000 resim yaptım. İlk eserlerimi guaj boya ile çalıştım ancak şuan burada bulunan 29 resmimi yağlı boya ile yaptım. Bu resimler kendi koleksiyonumdaydı, Süleyman hocam bu resimleri korumaya almak istedi ve müzesine ekledi. Başta Süleyman hocam olmak üzere herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

1961'de, İstanbul'daki ilk sinema afişini Sami Ayanoğlu'nun yönettiği Nurettin Çamlıdağ ve Oya Sensev'in başrollerini Paylaştığı "Acı Zeytin" filmi için yapan sanatçı İbrahim Enez,  profesyonel afiş ressamlığına ilk adımı atmış oldu.  Takip eden yıllarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ekrem Bora, Kadir Savun ve Yılmaz Güney, Enez'in afişlerinde yerini aldı.

Süleyman Saim Tekcan: Bu afişleri şuan Türkiye’de yapabilecek bir kişi yok

 

Sergiyi açmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade eden 60 yıllık sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan, ‘’ Bazı şeylerin ölümsüzleşmesi gerektiğini düşünerek bu sergiyi aldım. İbrahim Enez’in yaptığı afişleri şuan Türkiye’de yapabilecek bir kişi yok. O 89 yaşında ve hala resim çiziyor. Bu resimlerin yer aldığı müzemle birlikte İbrahim Enez ve onun muhteşem eserleri ölümsüzleşecek. Bize bu imkânı sağlayan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

 

13 Haziran’a dek görülebilir

 

Türk ve Dünya sinemasına damga vuran filmlerin, İbrahim Enez tarafından yeniden yorumlanan afişlerini içeren sergide 29 adet eser yer alıyor. Prof. Süleyman Saim Tekcan’ın katkılarıyla IMOGA tarafından, 'Fine Art Baskı' yöntemi ile sınırlı sayıda basılan afişler arasında Türk sinemasının unutulmaz filmleri Susuz Yaz, Sevmek Zamanı, Cleopatra,  Casabalanca, Romeo and Juliet,  yanı sıra Baba (The Godfather), Kuşlar (The Birds)  gibi Dünya sinemasının unutulmaz filmlerine ait afişler de bulunuyor.

 

Sergi, 13 Haziran tarihine kadar SKSM’de görülebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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