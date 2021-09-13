Ressam Şen'in İlk Kişisel Sergisi ‘Tepki’ SKSM’de

24 Eylül’e kadar gezilebilir

İlk sergisini 2019 yılında Dönüşüm Atölyesi ile gerçekleştiren sanatçı Arda Yiğit Şen şimdiler de ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Eserlerini dışavurum teması üzerine kurgulayan sanatçı, imza attığı her tablosunun bir duygusunun yansımasına eşlik ettiğini ifade ederek, ‘siyah-beyaz eserlerle düşündürmeyi, sorgulamayı amaçlarken, renkli eserlerle de sanatseverlere farklı dünyaların kapılarını açmayı hedeflediğini söyledi.

Sanatçının yağlıboya eserlerinden oluşan 40 çalışmasına ev sahipliği yapan sergi, 24 Eylül’e kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)