Parçaları En Hızlı Birleştirenler Ödülün Sahibi Oldu

Ödülleri Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi verdi

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde yapılan yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi ve özel ortaokulda okuyan 5, 6. sınıflar öğrencileri katılım sağladı. Türkiye haritası şeklindeki yap-bozu 3 turda en hızlı olarak bitiren ilk 3 yarışmacıya ödülleri Başkan Çebi tarafından verildi. Birinciye 2.250 TL, ikinciye 1750, üçüncüye ise 1.250, para ödülü takdim edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başkan Çebi, ödül töreninde, “Bu yarışma çocukların motor becerilerinin gelişmesine ve el göz koordinasyonları geliştirilmesini amaçlaması yönüyle önem taşıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yarışmaya katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.