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Parçaları En Hızlı Birleştirenler Ödülün Sahibi Oldu

Küçükçekmece Belediyesi, 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye Haritası temalı Yap-Boz Hız Yarışması düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen yarışma öğrencilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Daha önce görmedikleri 81 parçadan oluşan özellikli Türkiye haritası şeklindeki yap-bozları hızla tamamlamak adına mücadele veren öğrenciler, 3 turun sonunda finale adını yazdırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Aralık 2022 Pazartesi 16:43
Parçaları En Hızlı Birleştirenler Ödülün Sahibi Oldu
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Ödülleri Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi verdi 

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde yapılan yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi ve özel ortaokulda okuyan 5, 6. sınıflar öğrencileri katılım sağladı. Türkiye haritası şeklindeki yap-bozu 3 turda en hızlı olarak bitiren ilk 3 yarışmacıya ödülleri Başkan Çebi tarafından verildi. Birinciye 2.250 TL, ikinciye 1750, üçüncüye ise 1.250, para ödülü takdim edildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Başkan Çebi, ödül töreninde, “Bu yarışma çocukların motor becerilerinin gelişmesine ve el göz koordinasyonları geliştirilmesini amaçlaması yönüyle önem taşıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yarışmaya katılan  çocuklarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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