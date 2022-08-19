banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.020,20
ALTIN
1.018,06
DOLAR
18,11
STERLİN
21,45
EURO
18,21
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim Haklı ?
Son Dakika
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim...
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini Unutmadı
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini...
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek Proje Tamamlandı
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek...

Madde Bağımlılığı Hakkında Önemli Uyarılar

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile özellikle kadın personelleri uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirmek amacıyla ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ adlı seminer düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 15:27
Madde Bağımlılığı Hakkında Önemli Uyarılar
banner171

Ebeveynler madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ seminerinde, Eğitmen Polis Memuru Sakine Kamacı ebeveynlere uyuşturucu madde kullanımı konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Uyuşturucu madde çeşitleri, bağımlılık ve alışkanlık arasındaki önemli fark, madde kullanımının sebepleri, bağımlı kişilerin davranış ve tutumları ve ebeveynlerin alması gereken önlemler seminerde ayrıntılı olarak ele alındı.

‘’Aileler bağımlılığı örtbas etmemeli’’

Amaçlarının anneler başta olmak üzere ebeveynlerin, çocuklarının bağımlılığını fark ettikten sonra konuyu gizlemek yerine gerekli önlemleri almalarını sağlamak olduğunu söyleyen Eğitmen Polis Memuru Sakine Kamacı, ‘’ Ebeveynlerin bağımlılığı fark etmesi genelde 24 ay gibi uzun bir süreyi buluyor. Çocuklar ailelerinin gözünün önünde eriyor fakat ebeveynler çocuklarına bağımlılığı yakıştıramıyor. Aslında farkındalar çünkü çocukları tutumları ve davranışlarıyla bağımlı olduğunu belli ediyor ama hiçbir anne ve baba çocuğunun madde kullandığını düşünmek istemiyor daha doğrusu kabullenemiyor. Ancak özellikle annelerin bir narkotik polisi gibi davranması, bağımlılığı örtbas etmeden çocuklarını tekrar hayata kazandırması gerekiyor'' dedi.

Ebeveynlerin bilinçlenmesini sağlıyorlar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, çocukları bağımlılık konusunda özendirmemek için okullarda seminer düzenlemiyor. Bunun yerine belirli periyotlarla Kamu Kuruluşlarında, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde seminerler düzenleyerek ebeveynleri bilinçlendiriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivil Savunma Amirliği Ekipleri AFAD'a Akredite Oldu
Sivil Savunma Amirliği Ekipleri AFAD'a Akredite Oldu
Küçükçekmece, Aşurenin Bereketini 57 Bin Kişiyle Paylaştı
Küçükçekmece, Aşurenin Bereketini 57 Bin Kişiyle Paylaştı
Küçükçekmece'nin Çehresi Hizmetle Değişti
Küçükçekmece'nin Çehresi Hizmetle Değişti
Küçükçekmece Belediyesi Gençleri Geleceğe Hazırlıyor
Küçükçekmece Belediyesi Gençleri Geleceğe Hazırlıyor
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169