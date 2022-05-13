“lagün Ki̇tap Günleri̇” Başlıyor

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Ayşe Kulin’den Nebil Özgentürk’e, Canan Kaftancıoğlu’ndan Bünyamin Sürmeli’ye…

3 Haziran Cuma günü başlayacak Lagün Kitap Günleri, 10 Haziran Cuma günü sona erecek. Bir hafta boyunca devam edecek Kitap Günleri'nde aralarında sevilen isimler ve güçlü kalemler Nebil Özgentürk ve Ayşe Kulin, CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktad Kadıoğlu, Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Tarihçi -Yazar Sinan Meydan, Şair Murat Menteş, Yazar Mehmet Erte’nin de yer aldığı pek çok isim, Küçükçekmecelilerle bir araya gelerek hem söyleşi gerçekleştirecek hem de kitaplarını imzalayacak.

Başkan Kemal Çebi’den İstanbullulara davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Küçükçekmece; geçmişten günümüze ilçemizde yaşasın yaşamasın edebiyatçıların ilgisini çekmiş ve kitaplara edebiyata konu olmuş bir kent. Bugün, bu kente ve kentliye yakışır etkinlikleri Küçükçekmece’ye taşımaya devam ediyoruz. Edebiyatın yenileyici ve birleştirici gücünden yola çıkarak, tatlı bir bahar havası soluduğumuz ve yaza adım attığımız şu günlere kitap kokusu da karışsın istedik. Kitap sevgisini, okuma alışkanlığını ve nitelikli okur sayısını artırmaya yönelik olarak Lagün Kitap Günleri’ni okurlarla buluşturuyoruz. Bu etkinlikte şairler, yazarlar, siyasetçiler ve gazetecilerle bir araya geleceğiz. Gelin; uzun zamandır hasretini çektiğimiz yaz aylarını, Küçükçekmece’de kitap kokusu ve sevdiğimiz yazarlarla karşılayalım. Tüm İstanbulluları Atakent Menekşe Parkı’nda gerçekleştireceğimiz Lagün Kitap Günleri’ne bekliyoruz ” diye konuştu.

İmza günleri, yazar buluşmaları, atölyeler yapılacak

Kitap şenliği boyunca özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği karikatür, origami, yaratıcı yazarlık, dedektiflik, hikâye yazma, portre çizim, masal terapisi ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlenecek. Yaklaşık 50 yayınevinin katılacağı etkinlikte; çevre, kadın, tarih, şehir, sanat, edebiyat, şiir, yaşam, gençlik, çocuklar ve sağlık, beslenme ve sinema konuları üzerinden söyleşiler gerçekleştirilecek. Kadınlar için de gastronomi yemek atölyesi düzenlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)