Küitür Merkezi Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde 35 farklı branşta verilecek kursların 2022-2023 yılı kayıtları başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yetişkin ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen kurslarda; hobi, kişisel ve mesleki gelişim amaçlı pek çok branşta seçenekler yer alıyor.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için ayrı planlandı

Kültür merkezlerinin ücretsiz kursları, ilçede ikamet eden 8-17 yaş çocuklar ve gençler ile 18 yaş üzeri tüm yetişkinleri kapsıyor. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara başvurmak isteyenler, 9 Eylül tarihine kadar; Cennet, Sefaköy ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezlerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Kayıt yaptırmak için kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekiyor.

35 farklı branşta kurslar yer alıyor

Cennet, Sefaköy ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’nde yabancı dil, resim, ebru, kaligrafi, aşçılık, müzik eğitimi, yaratıcı drama, bilgisayar kullanımı, Türk işaret dili, Braille alfabesi gibi birbirinden farklı 35 branşta kurslar yer alıyor. Kurslar hakkındadetaylı bilgi almak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından veya 444 4 360 numaralı telefondan alabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA