banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.553,58
ALTIN
922,40
DOLAR
14,74
STERLİN
19,01
EURO
15,92
Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere Sağlık Yardımı
Dünya Doktorları Derneği’nden Ukraynalı Mültecilere...
Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği Halk’ın En Fakiri’nin Yiyebildiğini Yemedikçe, Giyebildiğini Giymedikçe ; Z A L İ M D İ R
Son Dakika
Hz.Ömer Derki: Bir Yönetici Yönettiği...
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı Murat Elmas İftar Verdi (VİDEOLU)
İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek...
İBB Başkanı İmamoğlu Varşova'da
İBB Başkanı İmamoğlu Varşova'da

KÜGİM’de Mesleki̇ Bi̇li̇şi̇m İnovasyon Eği̇ti̇mleri̇ Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi(KÜGİM) bünyesinde mesleki bilişim ve inovasyon eğitimleri başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Girişim Hızlandırma Programı’nı duyuran KÜGİM, İngilizce ’den Mimari Tasarım Programlarına, Metaverse’den İş Analitiğine birçok başlıkta eğitimleri profesyonellerle buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2022 Cuma 10:32
KÜGİM’de Mesleki̇ Bi̇li̇şi̇m İnovasyon Eği̇ti̇mleri̇ Başlıyor
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘KÜGİM’ de 450 saat sürecek eğitimler içeriğe göre online ve yüz yüze hibrit sistemiyle yapılacak. Eğitimlere başvurular, https://www.kugim.com.tr/login.html adresinden üyelik yapılarak gerçekleştiriliyor.

17 farklı alanda eğitim imkânı

KÜGİM, vatandaşların kişisel gelişimi ve mesleki yetkinlik kazanmasına yardımcı olmak amacıyla Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Eğitimi, Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi, Büyük Veri Ve İş Analitiği Eğitimi, C++ Yapay Zeka Ve Derin Öğrenme, Lumion 3d Eğitimi, Kobiler İçin Mikro İhracat Teknikleri, Yabancı Dil Sınavına Hazırlık, İngilizce Konuşma, Uluslararası Fuarlara Katılım Ve Başarı Eğitimi, Endüstri 4.0’a Giriş Ve Yeni Çalışma Modelleri Eğitimi, Nesnelerin İnternetine Giriş Eğitimi, Ürün İnovasyonu Eğitimi, İş Ağı Geliştirme Taktikleri Eğitimi, Linkedin De Başarılı Olmanın Sırları Eğitimi, Vuca Liderlik Yaklaşımı Eğitimi, İnovasyon Gerçekleştirme Yöntemleri, Metaverse Ve Nft’lere Giriş Eğitimi gibi 17 farklı alanda ücretsiz eğitim programları düzenliyor.

Eğitimler resmi hesaplardan duyurulacak

Eğitimlerin gün saat ve kontenjan ayrıntıları ise Küçükçekmece Belediyesi resmi hesapları ile www.kugim.com.tr  adresinden ilan edilecek.

Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan KÜGİM, hizmete sunduğu laboratuvarlar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odasıyla üyelerine konforlu çalışma ortamı da sunuyor. Ayrıca uygulanan eğitimler sonrasında katılımcılara katılımcı belgesi veriliyor ve böylelikle kursiyerler kariyer yaşamına katkıda bulunuyor.  

 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi Başlatıldı (VİDEOLU)
Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi Başlatıldı (VİDEOLU)
Küçükçekmece’de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor
Küçükçekmece’de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor
Zabıta Ekiplerinden Ramazan Denetimi
Zabıta Ekiplerinden Ramazan Denetimi
Küçükçekmece’de Bi̇rbi̇ri̇nden Renkli̇ Ramazan Etki̇nli̇kleri̇
Küçükçekmece’de Bi̇rbi̇ri̇nden Renkli̇ Ramazan Etki̇nli̇kleri̇
Yeteneğiyle Hayran Bırakan Ali Kılıç Resmetti
Yeteneğiyle Hayran Bırakan Ali Kılıç Resmetti

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169