Küçükmece’de Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Heyecanı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi,

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri

Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva, 2 gün boyunca Türkiye genelinden katılım

sağlayan 200 sporcunun kıyasıya hamlelerine ve rekabetine sahne oldu.

Küçükçekmece, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen

turnuvanın ikincisine ev sahipliği yaptı.

Kemal Çebi: Satranç, hem kazanmayı hem kaybetmeyi öğretir

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, satrancın hayatın yansıması olan bir spor dalı

olduğuna dikkat çekerek, “Erken yaşta satranç öğrenmenin kişiye tüm hayatı boyunca,

hayatının her alanında kullanabileceği önemli becerileri kazandırdığını biliyoruz. İlçemizdeki

Bilgi Evlerimizde çocuklarımıza küçük yaşta satranç eğitimleri veriyoruz. Satranç, hem

kazanmayı hem kaybetmeyi öğretir. Bu bilgi de bizlere hayatımız boyunca gerekli olacak iki

önemli öğretidir. Böylesine önemli bir sporu Küçükçekmece’ye taşımaktan mutluyuz. Biz de

burada enine boyuna düşünüp en iyi hamleyi yapanı ödüllendirmek istedik. Turnuvaya

katılım sağlayan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Türkiye genelinden 200 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva 3 değerlendirme

kategorisinde her yaşa açık olarak gerçekleştirildi. Her kategoride ilk beşe girenlere ve her

kategoride en başarılı kadın sporcuya ödül verilirken, sporcular kupa ve madalyalarının yanı

sıra toplamda 16.600 TL nakit ödülle ödüllendirildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)