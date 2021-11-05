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Küçükmece’de Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Heyecanı

En iyi hamleler, Küçükçekmece’de ödüllendirildi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2021 Cuma 10:55
Küçükmece’de Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Heyecanı
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Türkiye Cumhuriyeti&#39;nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi,
29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri
Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva, 2 gün boyunca Türkiye genelinden katılım
sağlayan 200 sporcunun kıyasıya hamlelerine ve rekabetine sahne oldu.
Küçükçekmece, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen
turnuvanın ikincisine ev sahipliği yaptı.
Kemal Çebi: Satranç, hem kazanmayı hem kaybetmeyi öğretir
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, satrancın hayatın yansıması olan bir spor dalı
olduğuna dikkat çekerek, “Erken yaşta satranç öğrenmenin kişiye tüm hayatı boyunca,
hayatının her alanında kullanabileceği önemli becerileri kazandırdığını biliyoruz. İlçemizdeki
Bilgi Evlerimizde çocuklarımıza küçük yaşta satranç eğitimleri veriyoruz. Satranç, hem
kazanmayı hem kaybetmeyi öğretir. Bu bilgi de bizlere hayatımız boyunca gerekli olacak iki
önemli öğretidir. Böylesine önemli bir sporu Küçükçekmece’ye taşımaktan mutluyuz. Biz de
burada enine boyuna düşünüp en iyi hamleyi yapanı ödüllendirmek istedik. Turnuvaya
katılım sağlayan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Türkiye genelinden 200 sporcu katıldı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva 3 değerlendirme
kategorisinde her yaşa açık olarak gerçekleştirildi. Her kategoride ilk beşe girenlere ve her
kategoride en başarılı kadın sporcuya ödül verilirken, sporcular kupa ve madalyalarının yanı
sıra toplamda 16.600 TL nakit ödülle ödüllendirildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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