KÜÇÜKÇEKMECENİN RAMAZAN DAVULCULARINA RİTİM EĞİTİMİ

Ramazan ayının başlamasıyla mesailerine başlayan Ramazan davulcularına Küçükçekmece Belediyesi tarafından Müzik Akademisi’nde ritim eğitimi verildi. Ritim Eğitmeni Sertaç Şanlı tarafından 2 saatlik eğitime tabii tutulan davulcular, keyifli anlar yaşadı.

Sertaç Şanlı: Ahenk olmazsa olmaz

Eğitime katılanların hepsinin yıllardır bu işi yapan usta olduğunu dile getiren Şanlı, “Davul çok enteresan bir çalgı. Herkes çalabilirim diye düşünüyor fakat usuller, ahenk davul için olmazsa olmaz. Bu noktada eksik kalan davulcularımız için bu eğitimi düzenledik. Aslında zaten hepsinin çok marifetli olduklarını da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Çekiç: “Kimseyi rahatsız etmeden çalmak önemli”

13-14 yaşlarında bu işe başladığını söyleyen Özgür Çekiç, “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Alaylıyım, profesyonel bir eğitimim yok ama aileden görerek öğrendik. Davul çalmak çok keyifli. Davulu insanları rahatsız etmeden bunu çalmak zor bir şey. Bu işi uzun zamandan beri yapıyoruz ama hocamın da bize katkısı oldu. Bilmediğimiz manileri öğrendik. Mani de Ramazan’ın olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Yıldıray Çelik: Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum

Yıldıray Çelik ise, “7-8 yaşımdan beri davul çalıyorum. Her Ramazan olduğu gibi bu senede görevimizin başındayız. Pandemiden dolayı evde herkes sıkıldı, bunaldı. Mahalle insanımız bizi görünce mutlu oluyor. İyi ki bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Hakkıyla çalabilmek çok mühim. Bu eğitimin iyi olduğunu düşünüyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.