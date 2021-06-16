banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1431
ALTIN
508.551
DOLAR
8.5400
STERLİN
11.9935
EURO
10.3502
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
Deva Partisinden Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Açıklaması
Deva Partisinden Gelir Dağılımı Ve...
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En...

Küçükçekmeceliler Güne Sporla Başlıyor

SABAH SPORLARI UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE YENİDEN BAŞLADI Küçükçekmece’de sabah sporları, kontrollü normalleşme adımlarının ardından gerekli tedbirler alınarak yeniden başladı. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için sporu park ve açık alanlara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 10 noktada 20 eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü vatandaşları sabah sporunda buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 12:23
Küçükçekmeceliler Güne Sporla Başlıyor
banner171

Müzik eşliğinde spor yaparak günde zinde başlıyorlar

Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu, hafta içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

10 noktada sabah sporu devam ediyor

Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı, Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Hanımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Parkuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı’nda devam eden spor aktivitilerine yaş ve kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.

Spora katılan tüm vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilates bandı, pilates meti, havlu, şapka, maske ve su matarası hediye ediliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece de Sivil Savunma Ekiplerine Antalya'da Bröveli Dalgıçlık Eğitimi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Dalış Eğitimi
Küçükçekmece de Sivil Savunma Ekiplerine Antalya'da Bröveli Dalgıçlık Eğitimi Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Dalış Eğitimi
Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, Ödüle Doymuyor
Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, Ödüle Doymuyor
KÜÇÜKÇEKMECENİN RAMAZAN DAVULCULARINA RİTİM EĞİTİMİ
KÜÇÜKÇEKMECENİN RAMAZAN DAVULCULARINA RİTİM EĞİTİMİ
Küçükçekmece Zabıtasından Ramazan Denetimi
Küçükçekmece Zabıtasından Ramazan Denetimi
Küçükçekmece Belediyesi'nden Dört Bir Yana Kitap Kardeşliği
Küçükçekmece Belediyesi'nden Dört Bir Yana Kitap Kardeşliği

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169