Küçükçekmeceliler Güne Sporla Başlıyor

Müzik eşliğinde spor yaparak günde zinde başlıyorlar

Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu, hafta içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

10 noktada sabah sporu devam ediyor

Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı, Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Hanımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Parkuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı’nda devam eden spor aktivitilerine yaş ve kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.

Spora katılan tüm vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilates bandı, pilates meti, havlu, şapka, maske ve su matarası hediye ediliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)