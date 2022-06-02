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Küçükçekmeceli̇ Öğrenci̇ler Fi̇ki̇r Ve Projeleri̇ni̇ Yarıştırdı

İNOVASYON YARIŞMASI KAZANANLARI BELLİ OLDU

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Haziran 2022 Perşembe 10:38
Küçükçekmeceli̇ Öğrenci̇ler Fi̇ki̇r Ve Projeleri̇ni̇ Yarıştırdı
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki resmi ve özel ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İnovasyon Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Çocukları bilime teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma fikir ve proje olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Dereceye giren öğrencilere para ödülü

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen İnovasyon Yarışması’nda toplamda 113 öğrenci fikirlerini ve projelerini yarıştırdı. Küçükçekmece’de bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi, katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek hedefiyle gerçekleştirilen yarışmada, projeleri alanında uzman akademisyenler değerlendirdi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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