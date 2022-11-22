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Küçükçekmeceli Kadınlar “Eşitlik Merkezi”nde Üretiyor

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi, girişimcilik ve meslek edindirme kurslarıyla kadınların eğitim ve işgücüne katılımına katkı sağlamaya devam ediyor. 3 yılda toplamda 1368 kadının yararlandığı kursların kayıtları devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2022 Salı 11:54
Küçükçekmeceli Kadınlar “Eşitlik Merkezi”nde Üretiyor
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Kadın işgücünün niteliklerinin artırılması, onlara yeni beceriler kazandırılması ve bu sayede istihdam olanaklarının artırılmasını hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, Kadın Eşitlik Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak, 22 branşta meslek edindirme, 3 branşta girişimcilik kurslarıyla eğitimlerini sürdürüyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Başkan Kemal Çebi: Kadınlar kendi potansiyellerini keşfediyor, üretiyor, aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kentlerin fiziki koşullarını iyileştirmenin ötesinde toplumsal yaşam standartlarına katkı sunan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yerel yönetimler eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal hizmet uygulamaları ile kadınların potansiyellerini keşfetmesine; kendine güvenen, güçlü, girişimci, yeni istihdam alanı yaratan, üreten bireyler ortaya koymaya ve aile ekonomisinde söz sahibi olmalarına katkı sağlayabiliriz. Bu farkındalıkla Küçükçekmece’de kadınların yeteneklerini ortaya çıkaracak, onları üretken kılarak ekonomiye katkı sunmalarını sağlayacak projelere öncelik veriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Kadın Eşitlik Merkezimiz de bu farkındalıkla faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

Kayıtlar devam ediyor

İnönü Mahallesi’ndeki Kadın Eşitlik Merkezi’nde okuma yazma, sabun üretimi, elde Antep işi, bilgisayar işletmenliği, aşçı çırağı, mum yapımı, butik çikolata hazırlama, ilk yardım, girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatif geliştirme gibi pek çok branşta atölyeler gerçekleştiriliyor.

Kadınların yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamak amaçlı atölyelere başvurular; 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, öğrenim belgesi ile İnönü Mahallesi’ndeki Kadın Eşitlik Merkezi’nden gerçekleştiriliyor. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 444 4 360/8020 numaralı telefondan edinilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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