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Küçükçekmece’deki Trabzon Günleri Binlerce İstanbulluyu Ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliği ile Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nde katılımcılara 3 ton hamsi ızgara ikram edildi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde vatandaşlar, Trabzon’un kendine özgü mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleriyle bir araya gelme imkânı buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2022 Salı 14:36
Küçükçekmece’deki Trabzon Günleri Binlerce İstanbulluyu Ağırladı
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Binlerce katılımcı horon ve kemençeye doydu

Festivalin son gününde vatandaşlar ikram edilen hamsi ekmek ve helva alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Trabzon Günleri’nde Trabzonspor’un şampiyonluğunu birlikte kutlayan binlerce katılımcı, coşku dolu anlar yaşadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Siyasi parti temsilcilerinin de ziyaret ettiği festivalin son gününde yörenin sevilen sanatçıları İsmail Türüt, İlyas- Furkan Derya, İslam Yıldız, Nuray Aksoy Fevzi Çakmak Meydanı’nda konser verdi. Sanatçıların söylediği şarkılarla eğlenen katılımcılar, horona ve kemençeye doydu.

Diğer yandan Trabzon’un yöresel tatlarından almak isteyen vatandaşlar etkinlik alanında bulunan çadırlarda alışveriş yaptı.

“Biz gidemesek de memleketimiz buraya geldi”

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlardan İzzet Korkmaz “İki senedir Trabzon’a gidemiyoruz ama memleketimiz buraya geldi. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Bizim ürünlerimizi görünce daha bir mutlu oluyoruz. Her şey çok güzel. Hamsimizi yedik alışverişimizi yaptık. Hemşerilerimizi gördük. Çoluk çocuk ailecek geldik. Bebeğimiz de var burada. Tereyağ, mıhlamalık, sucuk, ekmek aldık” dedi.

22-25 Eylül tarihleri arasında Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Trabzon Festivali’nde Onay Şahin’den, Hülya Polat’a, İsmail Türüt’ten Erkan Yeşilyurt ve Ekin Uzunlar'a Karadeniz müziğinin sevilen sesleri Küçükçekmecelilerle buluştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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