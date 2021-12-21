Küçükçekmece’de Vatandaşlara 2 Ton İstavrit Dağıtıldı

2 ton istavrit dağıtıldı

Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrollerden geçirilen 2 ton istavrit, İnönü Mahallesi’nde dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 3 aydır Küçükçekmece’nin farklı mahallelerinde balık dağıtımı gerçekleştiriliyor. Daha önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gıda Bankası tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gönderilen balıklar, bu kez İnönü Mahallesi’nde kurulan çadırla vatandaşlara ulaştırıldı.

‘’Vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz’’

İstasyon Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nde ikamet eden dar gelirli vatandaşlara bugüne kadar toplam 10 ton balık dağıttıklarını ifade eden Gıda Bankası Sorumlusu Kayhan Kaplan, ilçede bu tarz yardımların devam edeceğini belirterek, ‘’Maalesef mahallelerimizde ihtiyaç sahibi çok fazla aile var. Bu zor ekonomik şartlar altında halkımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz’’ dedi.