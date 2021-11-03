KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÜCRETSİZ SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Her yıl binlerce kişiyi kültür-sanatla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi 2021-2022 eğitim

–öğretim dönemi sanat ve meslek edindirme eğitimlerine başladı. Kültür ve Sosyal İşler

Müdürlüğü bünyesindeki eğitim akademisinde; çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı

kategoride, 20 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile açılan

kursların ise bitiminde başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya

hak kazanacak.

15 branşta eğitimler başladı

Küçükçekmece Belediyesi Cennet, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan

ve eğitimlerine başlayan Bağlama, Yağlı Boya Resim, Seramik Biçimlendirme, Takı, Almanca,

Okuma-Yazma, İngilizce, Kaligrafi, Keman, Gitar, Pastacı Çırağı, Aşçı Çırağı, Kadayıf Yapımı,

Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe kurslarının kayıtları tamamlandı. 503

Küçükçekmecelinin devam ettiği kurslarda kursiyerler, yeteneklerini keşfederek, mesleki

anlamda gelişimlerine katkı sağlıyor.

5 branşta kayıtlar devam ediyor

Türk İşaret Dili, Braille Alfabesi, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve

Engelliler Ritim Atölyesi branşlarının kayıt süreçleri ise devam ediyor. Kurslara kasım ayında

başlanması planlanırken, kayıt yaptırmak isteyen Küçükçekmeceliler Küçükçekmece

Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, başvurularını online olarak

gerçekleştirebilir.

Kursların yanı sıra Geleneksel Halk Dansları Topluluğu da çalışmalarını sürdürüyor. Artvin,

Burdur, Bodrum, İzmir, Kırklareli, Halaylar, Karadeniz, Gaziantep yöresi ve Modernize Halk

Dansları eğitimleri ile devam eden dans kursları, alanında profesyonel eğitmenler eşliğinde

yapılıyor.

Veli Akademi Programları ile 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor

Küçükçekmece Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve “ Okullar Hayat

Olsun” projesi kapsamında, çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlamak amacıyla velilere

yönelik olarak düzenlenen veli seminerleri de online olarak başladı. Veli akademi programları

ile 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)