KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÜCRETSİZ SANAT VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Her yıl binlerce kişiyi kültür-sanatla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi 2021-2022 eğitim
–öğretim dönemi sanat ve meslek edindirme eğitimlerine başladı. Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyesindeki eğitim akademisinde; çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı
kategoride, 20 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile açılan
kursların ise bitiminde başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya
hak kazanacak.
15 branşta eğitimler başladı
Küçükçekmece Belediyesi Cennet, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerinde açılan
ve eğitimlerine başlayan Bağlama, Yağlı Boya Resim, Seramik Biçimlendirme, Takı, Almanca,
Okuma-Yazma, İngilizce, Kaligrafi, Keman, Gitar, Pastacı Çırağı, Aşçı Çırağı, Kadayıf Yapımı,
Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe kurslarının kayıtları tamamlandı. 503
Küçükçekmecelinin devam ettiği kurslarda kursiyerler, yeteneklerini keşfederek, mesleki
anlamda gelişimlerine katkı sağlıyor.
5 branşta kayıtlar devam ediyor
Türk İşaret Dili, Braille Alfabesi, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve
Engelliler Ritim Atölyesi branşlarının kayıt süreçleri ise devam ediyor. Kurslara kasım ayında
başlanması planlanırken, kayıt yaptırmak isteyen Küçükçekmeceliler Küçükçekmece
Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, başvurularını online olarak
gerçekleştirebilir.
Kursların yanı sıra Geleneksel Halk Dansları Topluluğu da çalışmalarını sürdürüyor. Artvin,
Burdur, Bodrum, İzmir, Kırklareli, Halaylar, Karadeniz, Gaziantep yöresi ve Modernize Halk
Dansları eğitimleri ile devam eden dans kursları, alanında profesyonel eğitmenler eşliğinde
yapılıyor.
Veli Akademi Programları ile 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor
Küçükçekmece Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve “ Okullar Hayat
Olsun” projesi kapsamında, çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlamak amacıyla velilere
yönelik olarak düzenlenen veli seminerleri de online olarak başladı. Veli akademi programları
ile 3 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)