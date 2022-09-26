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Küçükçekmece’de Trabzon Rüzgarı Esecek

Küçükçekmece’de 4 gün boyunca sürecek Trabzon Günleri, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda başladı. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Karadeniz’in sevilen sesleri Ekin Uzunlar ve Uğur Albayrak sahnedeydi. Küçükçekmeceliler, sanatçıların söylediği şarkılara horon ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
Küçükçekmece’de Trabzon Rüzgarı Esecek
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Trabzon’un tarihi, kültürü, yöresel yemekleri ve el sanatlarının buluşma noktası olan festivalin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Muhtarlar, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çebi'nin vatandaşlara hamsi ve helva ikramıyla başlayan etkinlik horon gösterisi ile devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Hemşerileriyle Küçükçekmece’de buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Belediye Başkanı Kemal Çebi festivalin açılış konuşmasında, ‘’Gururla söylüyorum ki çok değerli ve kıymetli bir ülkede yaşıyoruz. Her bölgenin kendine göre kültürü, özellikleri var ve bu birikimi derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız İstanbul’a taşıyor. Böylece kültürlerin sonsuza dek yaşamasını sağlıyorlar. İkincisini yaptığımız bu Trabzon Festivali’nin inşallah devamı gelecek. Komşularımız dört gün boyunca burada eğlenecekler, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezecekler ve Trabzon kültürü ile buluşacaklar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.

Küçükçekmece Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız Şirazi Kaba ise, ‘’Derneğimiz ve Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ikinci buluşmamızda tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizin sorunlarına bir nebze de olsa katkı sunmayı hedefliyoruz. Belediye Başkanımız Kemal Çebi’yedesteklerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

25 Eylül’e dek sürecek

22-25 Eylül tarihleri arasında Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda sürecek olan Trabzon Festivali’nde Onay Şahin’den, Hülya Polat’a, İsmail Türüt’ten Erkan Yeşilyurt’a Karadeniz müziğinin sevilen sesleri Küçükçekmecelilerle buluşacak. Trabzon’un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı festivalde, el sanatları ve hediyelik eşyalardan oluşan standlar da yer alıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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