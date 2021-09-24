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Küçükçekmece’de Trabzon Rürgarı Esmeye Başladı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Günleri festivali başladı. Festivalin açılışına, Siyasi Parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 12:06
Küçükçekmece’de Trabzon Rürgarı Esmeye Başladı
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Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı&#39;nda başlayan Trabzon Günleri festivalinin ilk gününde Niyazi
Koyuncu ve Uğur Albayrak sahne aldı. Kurulan stantlarda Trabzon yöresine özel yiyecekler,
hediyelik eşyalar ve yöresel kıyafetler yer aldı. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece
Trabzonlular Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalde vatandaşlara hamsi ve helva ikram
edildi. Vatandaşlar etkinliğe ilgisi yoğun oldu. Küçükçekmece Trabzonlular Derneği Başkanı
Hafız Şirazi Kaba konser öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi&#39;ye hediye ve
plaket takdim etti.
“Amacımız bir arada olmak ve sosyalleşmek”
Hemşehrilerini ve İstanbulluları Küçükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu
belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi vatandaşların bir arada olması ve
sosyalleşmesi için böyle etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Çebi, &quot;Belediyemiz ve
Trabzonlular Derneği ile beraber düzenlediğimiz festival 4 gün boyunca sürecek. Memleket
hasreti çeken vatandaşlarımız burada, bir nebzede olsun hasretlerini giderecek, gündelik
sıkıntılarını unutup eğlenebilecek, sosyalleşebilecek, amacımız bu. Trabzon Derneklerine
teşekkür ediyorum. Hem Küçükçekmece&#39;ye hem de Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerimize
böyle bir fırsatı verdiği için. İlginin olması gayet normal bu tarz etkinliklere vatandaşımızın
ihtiyacı var. Burada Trabzonlular da oldukça fazla ama bu alana gelenlerin hepsi Trabzonlu
değil. Her yöreden insanımız var. Bizim kültürümüz bir birine kaynaşmış bir kültürdür&quot; diye
konuştu.
Festivale eğlenmek için gelen Ahmet Arslan, böyle etkinliklerin devamını istediğini
söyleyerek, &quot;Böyle bir etkinlik olması Küçükçekmece halkı için çok güzel bir şey. Devamını
bekliyoruz. Balık ekmek sırası bekliyorum herkes burada. Konser dinleyip eğleneceğiz&quot;
ifadelerini kullandı. Giresunlu Feza Gökçe ise memleketinin havasını aldığını dile getirdi.
Konser için festivale gelen Gökçe, &quot;Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür
ederim. Bize bu güzel günü yaşattıkları için. Pandemiden sonra gerçekten çok güzel bir jest
oldu&quot; dedi.
Festival alanında el işi standı açan Adil Kurt, Keşan dokuma tezgahını kurduğunu 4 gün
boyunca standın açık kalacağını söyleyerek, &quot;Sesi duyan gelsin. Bizim oralarda davet olmaz
kemençe sesini duyan tüm vatandaşları bekliyoruz. Böyle güzel bir iş çıkardıkları için Belediye
Başkanına ve Dernek Başkanına teşekkür ediyorum&quot; şeklinde konuştu.
26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalde katılımcılar, Trabzon’un kendine has
mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa
bulma imkânına sahip olacak.

KAYNAK; İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)

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