Küçükçekmece’de Trabzon Rürgarı Esmeye Başladı

Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda başlayan Trabzon Günleri festivalinin ilk gününde Niyazi

Koyuncu ve Uğur Albayrak sahne aldı. Kurulan stantlarda Trabzon yöresine özel yiyecekler,

hediyelik eşyalar ve yöresel kıyafetler yer aldı. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece

Trabzonlular Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalde vatandaşlara hamsi ve helva ikram

edildi. Vatandaşlar etkinliğe ilgisi yoğun oldu. Küçükçekmece Trabzonlular Derneği Başkanı

Hafız Şirazi Kaba konser öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye hediye ve

plaket takdim etti.

“Amacımız bir arada olmak ve sosyalleşmek”

Hemşehrilerini ve İstanbulluları Küçükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu

belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi vatandaşların bir arada olması ve

sosyalleşmesi için böyle etkinliklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Çebi, "Belediyemiz ve

Trabzonlular Derneği ile beraber düzenlediğimiz festival 4 gün boyunca sürecek. Memleket

hasreti çeken vatandaşlarımız burada, bir nebzede olsun hasretlerini giderecek, gündelik

sıkıntılarını unutup eğlenebilecek, sosyalleşebilecek, amacımız bu. Trabzon Derneklerine

teşekkür ediyorum. Hem Küçükçekmece'ye hem de Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerimize

böyle bir fırsatı verdiği için. İlginin olması gayet normal bu tarz etkinliklere vatandaşımızın

ihtiyacı var. Burada Trabzonlular da oldukça fazla ama bu alana gelenlerin hepsi Trabzonlu

değil. Her yöreden insanımız var. Bizim kültürümüz bir birine kaynaşmış bir kültürdür" diye

konuştu.

Festivale eğlenmek için gelen Ahmet Arslan, böyle etkinliklerin devamını istediğini

söyleyerek, "Böyle bir etkinlik olması Küçükçekmece halkı için çok güzel bir şey. Devamını

bekliyoruz. Balık ekmek sırası bekliyorum herkes burada. Konser dinleyip eğleneceğiz"

ifadelerini kullandı. Giresunlu Feza Gökçe ise memleketinin havasını aldığını dile getirdi.

Konser için festivale gelen Gökçe, "Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür

ederim. Bize bu güzel günü yaşattıkları için. Pandemiden sonra gerçekten çok güzel bir jest

oldu" dedi.

Festival alanında el işi standı açan Adil Kurt, Keşan dokuma tezgahını kurduğunu 4 gün

boyunca standın açık kalacağını söyleyerek, "Sesi duyan gelsin. Bizim oralarda davet olmaz

kemençe sesini duyan tüm vatandaşları bekliyoruz. Böyle güzel bir iş çıkardıkları için Belediye

Başkanına ve Dernek Başkanına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek festivalde katılımcılar, Trabzon’un kendine has

mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa

bulma imkânına sahip olacak.

KAYNAK; İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)