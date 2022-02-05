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Küçükçekmece’de Sanatla Dolu Sömestir Günleri

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, SÖMESTİR TATİLİNDE SANATI MAHALLELERE TAŞIDI

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Şubat 2022 Cumartesi 09:15
Küçükçekmece’de Sanatla Dolu Sömestir Günleri
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Kültür ve sanat etkinliklerini sömestir tatilinde okullara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara ve ebeveynlerine sanatla dopdolu sömestir günleri hazırladı. Çocukların sömestir tatilini keyifli hale getirmek için Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde “Mahallede Sanat Var” etkinlikleri düzenlendi. Okul salonlarını dolduran öğrenciler, jonglör gösterisinden, masal saatine; ritim, drama, ebru atölyesinden, çizgi film gösterimlerine birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Okul salonlarından ise kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı. Küçükçekmece Belediyesi, ebeveynleri de birbirinden faydalı seminerlerde bir araya getirdi.

Başkan Kemal Çebi: Yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar diliyorum

Çocukların ve gençlerin sömestir tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri için onların farkındalığını artıracak, eğitici, öğretici ve eğlenceli pek çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Fiziki yatırımların yanı sıra eğitim ve kültür sanat yatırımlarını da çok önemsiyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa şahit olmak çok güzel. Bu etkinliklerin onlara karne hediyesi olmasını istedik. İkinci eğitim -öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

31 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere, öğrenciler ve ebeveynler büyük ilgi gösterdi. Çizgi film gösterimlerinden, müzikli gösterilere, veli seminerlerinden, eğitim atölyelerine yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklere katılan veliler de memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)


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