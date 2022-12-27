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Küçükçekmece’de Sahada Çözüm Var

Katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, 14 kişilik Saha Çözüm Ekibiyle kentteki sorunları yerinde tespit ederek, sorunlara hızlı çözüm sunuyor. İnsan odaklı iletişim hedefiyle Küçükçekmecelilerin hane ve iş yerlerine misafir olan saha ekipleri, 3 yılda 120 bin yurttaşla yüz yüze iletişim gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2022 Salı 10:55
Küçükçekmece’de Sahada Çözüm Var
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Başkan Kemal Çebi’nin esnaf ziyaretleri devam ediyor

Doğru iletişim ve dayanışmanın bütün sorunların çözümünde ilk adım olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini birebir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit etmek çok mühim. Bu çalışma bize bir yandan kendi eksikliklerimizi görme, diğer yandan da kent sakinlerimizden gelen önerileri değerlendirme şansı veriyor. Ben de her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek, sorunlar ve çözüm önerileri noktasında görüşlerini alıyorum. Vatandaşlarımızın bizleri her yerde güler yüzle karşılaması, yaptığımız çalışmaları bizzat görerek ve yaşayarak duydukları memnuniyeti ve güveni dile getirmeleri aldığımız en büyük ödül. Ortak akılla hareket etmek, bu kenti birlikte yönetmek ve hizmetin en güzeline layık komşularımızla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Kentimizin yönetimine katkı sağlayan Küçükçekmece’nin değişimine ve gelişimine ortak olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sahada interaktif iletişimle çözüm hız kazandı

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren saha ekipleri,  hane ziyaretlerinin yanı sıra ilçedeki esnaf, 65 yaş üstü yaşlılar, şehit ve gazi yakınları, okullar, muhtarlıklar, spor kulüpleri, ibadethaneler ve dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini kayıt altına alıyor. Ekipler, bölgede gördükleri olumsuzlukları tespit ederek, ilgili müdürlüklere yönlendirmeler yaparak, en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Yeni doğan bebeklerin ailelerini de ziyaret eden saha ekipleri, içerisinde çeşitli ürünlerin bulunduğu bebek çantasını ebeveynlere hediye ediyor. Saha çalışmaları kapsamında, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan raporlara göre dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler de yapılıyor.

Vatandaşları mutlu gününde olduğu gibi kötü günlerinde de yalnız bırakmayan saha ekipleri, vefat edenleri tespit ederek, taziye evlerine Başkan Kemal Çebi adına başsağlığı ziyareti gerçekleştirip taziye paketi götürüyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Saha Çözüm Ekibi, 2019 yılından günümüze 120 bin 373 vatandaşla interaktif iletişim kurarak, Küçükçekmecelilerin sesi oldu. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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