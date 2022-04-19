Küçükçekmece’de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Başkan Kemal Çebi: Önümüzdeki 11 ayın da dayanışma, sevgi, hoşgörü, sabır içerisinde geçmesini temenni ediyorum

Etkinliklerde Küçükçekmecelilerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşlarla sohbet ederek, “Önümüzdeki 11 ayın da Ramazan ayı gibi dayanışma, sevgi, hoşgörü, sabır içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Biraz da olsa Ramazan ayında bu meydanda dinlenmenizi, eğlenmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda katkı sunan bütün Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum. Her Ramazan’da, her etkinlikte buraya geliyorsunuz ve yapmış olduğumuz etkinliklere renk katıyorsunuz. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun” diye konuştu.

Fevzi Çakmak Meydan’da 7’den 70’e etkinlik

Çocukların unutulmadığı Ramazan etkinliklerinde aileler konser ve sema gösterilerinde vakit geçirirken çocuklar da Hacivat- Karagöz, Kavuklu -Pişekar, Meddah, jonklör, İbiş ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlenip Ramazan’a özel gölge oyunlarını izliyor. Tasavvuf müziğinin birbirinden özel isimlerinin yanı sıra 1 Mayıs’ta Ayşe Sağyaşar Fevzi Çakmak Meydanı’nda sahne alacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)