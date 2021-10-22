KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR BAŞLIYOR

Küçükçekmece Belediyesi bilime ilgiyi artırmak, öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla ilçe genelinde ödüllü yarışmalar düzenliyor. Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mangala Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmalara başvurular başladı. Küçükçekmece’de ikamet eden resmi ya da özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de yarışmalara katılım sağlayabilecek.

Kemal Çebi: Eğitime desteğimizden tasarruf etmiyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Eğitime katkımız her yönüyle devam ederken, bir taraftan da öğrencilerimizin özgün, yenilikçi, üretime değer katabilecek fikir, proje ve yeteneklerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği sağlayarak onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak için bu yarışmaları düzenliyoruz. Eğitime yaptığımız katkıdan tasarruf etmeyeceğiz. Bu konuda desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Başvurular online gerçekleştirilecek

Yarışmalara başvurular http://kucukcekmece.istanbul/yarismalar adresinden online gerçekleştirilecek. İlçe genelinde ödüllü yarışmalar 6 ayrı kategoride yapılacak. Yarışmalarda dereceye girenler, kategorilere göre en az 500 TL, en yüksek 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuru adresinden edinilebilir.

Yarışma takvimi belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin yeni fikirlerini açığa çıkarmak ve vizyonlarını geliştirmek amacıyla düzenlediği yarışmaların son başvuru tarihleri ise şöyle belirlendi:

Ata’ya Özlem Konulu Şiir Okuma Yarışması :28 Ekim 2021

Ata’ya Özlem Konulu Şiir Okuma Yarışması: 28 Ekim 2021 (Öğretmenlere Yönelik)

Mangala Turnuvası: 10 Aralık 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması:8 Nisan 2022

Yap-Boz-Hız Yarışması : 25 Şubat 2022

İnovasyon Yarışması : 29 Nisan 2022

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)